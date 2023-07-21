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В Уфе 3-летний малыш упал в колодец

21 июля 2023, 09:34
Фото: 1MI

В Уфе трехлетний малыш в центре города упал в открытый колодец и получил травмы

Ответственных за эксплуатацию колодца проверит прокуратура, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 21 июля.

В четверг 20 июля около 18 часов вечера трехлетний мальчик упал в открытый колодец (люк теплокамеры) по улице Кувыкина и получил травмы. Известно, что ребенку понадобилась госпитализация. Характер полученных ребенком травм не раскрывается, однако сообщается, что жизни мальчика угрозы нет.

Прокуратура колодец Кировского района Уфы проводит проверку и даст оценку должностным лицам балансодержателя и ответственным за безопасную эксплуатацию указанного колодца. В случае если в надзорном ведомстве выявят какие-либо основания, будут приняты и меры прокурорского реагирования.

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#Ирина Деревянчук#Уфа#Происшествия#Новости Уфы
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