В Уфе 3-летний малыш упал в колодец

В четверг 20 июля около 18 часов вечера трехлетний мальчик упал в открытый колодец (люк теплокамеры) по улице Кувыкина и получил травмы. Известно, что ребенку понадобилась госпитализация. Характер полученных ребенком травм не раскрывается, однако сообщается, что жизни мальчика угрозы нет.