В Уфе 3-летний малыш упал в колодец

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
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Updated Сегодня, 09:37
В четверг 20 июля около 18 часов вечера трехлетний мальчик упал в открытый колодец (люк теплокамеры) по улице Кувыкина и получил травмы. Известно, что ребенку понадобилась госпитализация. Характер полученных ребенком травм не раскрывается, однако сообщается, что жизни мальчика угрозы нет.
Прокуратура колодец Кировского района Уфы проводит проверку и даст оценку должностным лицам балансодержателя и ответственным за безопасную эксплуатацию указанного колодца. В случае если в надзорном ведомстве выявят какие-либо основания, будут приняты и меры прокурорского реагирования.