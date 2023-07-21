В России все больше соискателей ищут «удаленку»

Posted Сегодня, 20:24
Published Сегодня, 20:24
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Вакансии, которые предоставляют возможность работать из дома, пользуются большим спросом у соискателей. Формат удаленной работы привлекает гораздо больше людей, чем традиционные форматы занятости.
Руководитель пресс-службы hh.ru Юг Екатерина Никифорова отметила, что удаленная работа может быть выгодна для работодателя при найме «белых воротничков».
После краткого снижения, количество вакансий на удаленную работу вновь увеличилось. Никифорова подчеркнула, что такие вакансии показывают гораздо большую продуктивность по сравнению со средним показателем.
Кроме того, запросы соискателей, связанные с графиком работы и типом занятости, являются самыми популярными. В прошлом году соискатели отправили более 67 миллионов запросов на поиск удаленной работы, что составляет 53% от общего числа запросов с указанием рабочего графика. Каждый десятый соискатель интересуется сменным графиком работы, а 8% предпочитают вахтовый метод.