В России все больше соискателей ищут «удаленку»

Кроме того, запросы соискателей, связанные с графиком работы и типом занятости, являются самыми популярными. В прошлом году соискатели отправили более 67 миллионов запросов на поиск удаленной работы, что составляет 53% от общего числа запросов с указанием рабочего графика. Каждый десятый соискатель интересуется сменным графиком работы, а 8% предпочитают вахтовый метод.