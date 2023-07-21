В Башкирии погоня за пьяным водителем завершилась стрельбой

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
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Updated Сегодня, 03:33
В Мелеузовском районе сотрудника полиции пришлось применить оружие при задержании пьяного водителя. По информации пресс-службы ведомства, в дежурную часть позвонил местный житель и сообщил о нетрезвом водителе в деревне Узя, который направляется в Мелеуз.
Заметили автомобиль сотрудники ГИБДД на дороге Мелеуз-Нугуш, однако на просьбу остановиться водитель увеличил скорость и стал свергать опасные маневры. На требования остановиться он также не реагировал.
Сотрудники ведомства приняли решение применить табельное оружие, так как действия водителя создавали угрозу жизни и здоровью граждан. После предупредительного выстрела в небо мужчина все же оставил автомобиль, однако сам попытался убежать в лес и скрыться.
Выяснилось, что погоню спровоцировал 33-летний мужчина, освидетельствование которого показало 0,262 мг/л выдыхаемого воздуха. Кроме того, зимой гражданин уже был лишено водительский прав на 1,5 года и был оштрафован на 30 тысяч рублей за пьяное вождение.
В этот раз в отношении него было составлено три административных дела за неподчинение и управление транспортом без прав, а за повторное управление автомобилем в пьяном виде — уголовное дело.
— За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции районным судом ему назначено наказание в виде пяти суток административного ареста, — добавил глава ГИБДД Владимир Севастьянов.
Между тем, автомобиль изъят и помешен на спецстоянку.