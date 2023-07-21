В Башкирии погоня за пьяным водителем завершилась стрельбой

Выяснилось, что погоню спровоцировал 33-летний мужчина, освидетельствование которого показало 0,262 мг/л выдыхаемого воздуха. Кроме того, зимой гражданин уже был лишено водительский прав на 1,5 года и был оштрафован на 30 тысяч рублей за пьяное вождение.