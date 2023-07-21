В Башкирии девушке, которая три года жила с дыркой во лбу, вернули прежнюю внешность

Здоровье пациентки восстановилось и врачи Салаватской городской больницы провели краниопластику дефекта черепа и вживили девушке под кожу титановую пластину. Все свои действия врачи тщательно «маскировали», так разрез для операции делался по линии роста волос и на лице не осталось и следа от операции. Всего через шесть дней девушка выписалась из больницы и наконец отказалась от челки по необходимости.