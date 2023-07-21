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В Башкирии девушке, которая три года жила с дыркой во лбу, вернули прежнюю внешность

21 июля 2023, 11:24
Фото: телеграм-канал Айрата Рахматуллина

В Башкирии врачи восстановили лицо девушке, которая три года ходила с дыркой во лбу

О ювелирной работе врачей Салаватской больницы рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин 21 июля.

Жительница Башкирии три года прятала лоб под челкой. Причиной для такой прически была вмятина во лбу, оставшаяся после серьезного ДТП, где пострадавшей раздробило лобную кость. Инцидент произошел три года назад, тогда девушке было 18 лет. Долгих три года она восстанавливалась и скрывала вмятину под челкой.

Здоровье пациентки восстановилось и врачи Салаватской городской больницы провели краниопластику дефекта черепа и вживили девушке под кожу титановую пластину. Все свои действия врачи тщательно «маскировали», так разрез для операции делался по линии роста волос и на лице не осталось и следа от операции. Всего через шесть дней девушка выписалась из больницы и наконец отказалась от челки по необходимости.

Операционная бригада, вернувшая девушке уверенность в себе это нейрохирург Асылбаев Арслан Ринатович, анестезиолог Винник Евгений Владимирович и операционная сестра — Мухаметова Раиса Закировна.

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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии
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