Стало известно, почему в больницах Башкирии запрещают навещать пациентов

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Ранее житель Уфы пожаловался на то, что в больнице №22 его не допустили к пациенту, потому что него не было при себе ПЦР-теста. Особенно мужчину возмутило то. что сами пациенты могут беспрепятственно видеться с посетителями.
Mkset обратился в пресс-службу регионального Минздрава с просьбой прокомментировать данную ситуацию.
— Согласно требованиям Роспотребнадзора по РБ от 25.05.2023 N 00- 02-08 лечебным учреждениям РБ предписано продолжить соблюдение требований, установленных санитарно — эпидемиологическим законодательством, по предупреждению возникновения, распространения внутри больничной инфекции COVID-19, в том числе по принятию изоляционных мер в отношении больных. В больнице продолжается ограничение допуска посетителей в клинические отделения, — сообщили в пресс-службе ведомства.