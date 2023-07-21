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Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

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Стало известно, почему в больницах Башкирии запрещают навещать пациентов

21 июля 2023, 11:45
Фото: 1MI

Ситуацию с ПЦР-тестами для посетителей больниц прокомментировали в Минздраве Башкирии

В Минздраве республики объяснили, почему посетители не могут видеться с пациентами больниц без ПЦР-теста

Ранее житель Уфы пожаловался на то, что в больнице №22 его не допустили к пациенту, потому что него не было при себе ПЦР-теста. Особенно мужчину возмутило то. что сами пациенты могут беспрепятственно видеться с посетителями.

Mkset обратился в пресс-службу регионального Минздрава с просьбой прокомментировать данную ситуацию.

— Согласно требованиям Роспотребнадзора по РБ от 25.05.2023 N 00- 02-08 лечебным учреждениям РБ предписано продолжить соблюдение требований, установленных санитарно — эпидемиологическим законодательством, по предупреждению возникновения, распространения внутри больничной инфекции COVID-19, в том числе по принятию изоляционных мер в отношении больных. В больнице продолжается ограничение допуска посетителей в клинические отделения, — сообщили в пресс-службе ведомства.
#Новости Башкирии#Общество#Минздрав#Здоровье#Коронавирус#Медицина#Азамат Нухов
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