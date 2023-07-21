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Posted Сегодня, 06:35

Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

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«Широка река, глубока река»: уфимка пожаловалась на потоп в центре города

21 июля 2023, 06:35
Фото: Telegram

В центре Уфы из-под земли бьет поток воды

По улице Революционной в Уфе из-под земли бьет поток воды, однако, по словам местных жителей, коммунальные службы не спешат устранять протечку

Уфимка в соцсетях рассказала о ситуации на ул. Революционная, 58. По её словам, из-под асфальта там бьет поток воды. Об этом она сообщила в коммунальные службы, где, как утверждается, заявку приняли около 23:00, а работы по устранению утечки запланировали на следующий день.

Видео: Telegram

— «Получается всю ночь вода текла, еще больше усугублялась ситуация: жителям ни выйти из подъездов, ни пройти, вода заливает холл организации близлежащей. Это разве не аварийный случай? Не требует оперативности?» — недоумевает уфимка.

С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу Уфаводоканала. Мы опубликуем ответ сразу после получения.

#Азамат Нухов#Город#Происшествия#Коммунальные услуги#Коммунальное хозяйство#Видео
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