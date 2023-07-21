«Широка река, глубока река»: уфимка пожаловалась на потоп в центре города

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Уфимка в соцсетях рассказала о ситуации на ул. Революционная, 58. По её словам, из-под асфальта там бьет поток воды. Об этом она сообщила в коммунальные службы, где, как утверждается, заявку приняли около 23:00, а работы по устранению утечки запланировали на следующий день.
— «Получается всю ночь вода текла, еще больше усугублялась ситуация: жителям ни выйти из подъездов, ни пройти, вода заливает холл организации близлежащей. Это разве не аварийный случай? Не требует оперативности?» — недоумевает уфимка.
С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу Уфаводоканала. Мы опубликуем ответ сразу после получения.