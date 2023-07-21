«Широка река, глубока река»: уфимка пожаловалась на потоп в центре города

Уфимка в соцсетях рассказала о ситуации на ул. Революционная, 58. По её словам, из-под асфальта там бьет поток воды. Об этом она сообщила в коммунальные службы, где, как утверждается, заявку приняли около 23:00, а работы по устранению утечки запланировали на следующий день.