Самолет авиакомпании, летающей в Башкирию, едва не развалился прямо в воздухе

Posted Сегодня, 18:05
Published Сегодня, 18:05
Modified Сегодня, 18:07
Updated Сегодня, 18:07
Самолёт Superjet 100 авиакомпании «Азимут» потерял капот левого двигателя во время взлёта. Видео двигателя самолета без обшивки засняли очевидцы, сообщает телеграм-канал «Авиаторщина».
По данным телеграм-канала, борт выполнял утренний рейс Минеральные Воды — Ереван. Сама обшивка была обнаружена на территории аэропорта вылета. Известно, что пилот самолета принял решение вернуться в Минводы и благополучно посадил самолет.
Также, как сообщил канал, из-за инцидента «Азимута» самолету «Аэрофлота» из Москвы вместо посадки в Минводах пришлось уйти на второй круг.
Напомним, авиакомпания «Азимут» существует с сентября 2017 года и имеет три хаба — в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Минводах. Из Уфы данная авиакомпания выполняет рейсы во многие города России, а также в Армению и Узбекистан. Месяц назад руководство «Азимута» заявило о планах запустить прямые рейсы из Уфы в Израиль и Тбилиси.