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Posted Сегодня, 18:05

Published Сегодня, 18:05

Modified Сегодня, 18:07

Updated Сегодня, 18:07

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Самолет авиакомпании, летающей в Башкирию, едва не развалился прямо в воздухе

21 июля 2023, 18:05
Фото: t.me/aviatorshina
Кадры из салона сняли пассажиры самолета. Известно, куда и откуда летел борт и как все произошло

Самолёт Superjet 100 авиакомпании «Азимут» потерял капот левого двигателя во время взлёта. Видео двигателя самолета без обшивки засняли очевидцы, сообщает телеграм-канал «Авиаторщина».

По данным телеграм-канала, борт выполнял утренний рейс Минеральные Воды — Ереван. Сама обшивка была обнаружена на территории аэропорта вылета. Известно, что пилот самолета принял решение вернуться в Минводы и благополучно посадил самолет.

Также, как сообщил канал, из-за инцидента «Азимута» самолету «Аэрофлота» из Москвы вместо посадки в Минводах пришлось уйти на второй круг.

Напомним, авиакомпания «Азимут» существует с сентября 2017 года и имеет три хаба — в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Минводах. Из Уфы данная авиакомпания выполняет рейсы во многие города России, а также в Армению и Узбекистан. Месяц назад руководство «Азимута» заявило о планах запустить прямые рейсы из Уфы в Израиль и Тбилиси.

#Валерия Панаева#Видео
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