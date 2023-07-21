Самолет авиакомпании, летающей в Башкирию, едва не развалился прямо в воздухе

Напомним, авиакомпания «Азимут» существует с сентября 2017 года и имеет три хаба — в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Минводах. Из Уфы данная авиакомпания выполняет рейсы во многие города России, а также в Армению и Узбекистан. Месяц назад руководство «Азимута» заявило о планах запустить прямые рейсы из Уфы в Израиль и Тбилиси.