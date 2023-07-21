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Published Сегодня, 09:53

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«Родители возмущены»: уфимец рассказал об ужасах в детском саду

21 июля 2023, 09:53
Фото: Midjourney

Житель Уфы возмутился поборами в детском саду

Родителей воспитанников детского сада в Уфе попросили помочь с обустройством веранды в учреждении, однако далеко не все отнеслись к этому положительному. Ремонт требует серьезных вложений, а цены на стройматериалы тем временем выросли в несколько раз.
Сюжет
Дети

Жителя Уфы Ивана С. возмутили поборы в детском саду №84. По его словам, в садике периодически собирают деньги на те или иные нужны, однако на этот раз якобы с подачи заведующей к родителям обратились с просьбой помочь в обустройстве веранды.

В подтверждение своих слов мужчина прикрепил скриншот из чата с воспитателем детского сада, где та заявляет, что «без помощи родителей здесь не обойтись». Веранда требует серьезного ремонта. Необходимо все шпаклевать, красить, а также заменить износившиеся напольные доски.

— Стройматериалы сейчас очень дорогие, я думаю все родители возмущены данным фактом. Садик является государственным учреждением, такие работы не должны быть возложены на плечи родителей и подобные работы должны делать профессионалы, а не родители, — возмущается мужчина.

С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу администрации Уфы и в Министерство образования и науки РБ. Мы опубликуем их ответы сразу после получения.

Напомним, ранее в Уфе к родителям воспитанников детского сада №170 обратились с просьбой закупить для детсада кровати и стулья. Ситуацию прокомментировали в мэрии города.

#Новости Уфы#Город#Детский сад#Дети#Поборы в школах#Азамат Нухов
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