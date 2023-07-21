«Родители возмущены»: уфимец рассказал об ужасах в детском саду

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Жителя Уфы Ивана С. возмутили поборы в детском саду №84. По его словам, в садике периодически собирают деньги на те или иные нужны, однако на этот раз якобы с подачи заведующей к родителям обратились с просьбой помочь в обустройстве веранды.
В подтверждение своих слов мужчина прикрепил скриншот из чата с воспитателем детского сада, где та заявляет, что «без помощи родителей здесь не обойтись». Веранда требует серьезного ремонта. Необходимо все шпаклевать, красить, а также заменить износившиеся напольные доски.
— Стройматериалы сейчас очень дорогие, я думаю все родители возмущены данным фактом. Садик является государственным учреждением, такие работы не должны быть возложены на плечи родителей и подобные работы должны делать профессионалы, а не родители, — возмущается мужчина.
С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу администрации Уфы и в Министерство образования и науки РБ. Мы опубликуем их ответы сразу после получения.
Напомним, ранее в Уфе к родителям воспитанников детского сада №170 обратились с просьбой закупить для детсада кровати и стулья. Ситуацию прокомментировали в мэрии города.