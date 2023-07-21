Работодатели все реже обращают внимание на диплом соискателей

По результатам недавнего исследования, 44% соискателей работы в России постоянно сталкиваются с вопросом о наличии диплома, еще 17% признались, что такие вопросы им задавали потенциальные работодатели, но довольно редко. Оказалось, что 25% не сталкивались с подобными вопросами или это происходило крайне редко.