mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 июля 2023, 20:11

Published 21 июля 2023, 20:11

Modified 21 июля 2023, 20:24

Updated 21 июля 2023, 20:24

Работодатели все реже обращают внимание на диплом соискателей

21 июля 2023, 20:11
Более 6 миллионов предложений о работе, опубликованных в России за первую половину текущего года, включали требование о наличии высшего образования лишь в 24% случаев.

В интервью для RuNews24.ru Екатерина Никифорова, руководитель пресс-службы hh.ru, поделилась информацией о том, насколько важно высшее образование на рынке труда.

По результатам недавнего исследования, 44% соискателей работы в России постоянно сталкиваются с вопросом о наличии диплома, еще 17% признались, что такие вопросы им задавали потенциальные работодатели, но довольно редко. Оказалось, что 25% не сталкивались с подобными вопросами или это происходило крайне редко.

Высшее образование особенно важно для тех, кто ищет работу в научной сфере (69% соискателей в этих областях отвечали на вопросы о своем образовании). Затем следуют медики и юристы — соответственно 68% и 64%.

«Специалисты из производства и сельского хозяйства (62%) и строители (59%) также попали в пятерку профессий, где успех в трудоустройстве зависит от образования», — добавила эксперт.

Однако менее половины (42%) соискателей на должности высшего и среднего уровня менеджмента задают вопросы о высшем образовании. Еще меньше работодателей интересует наличие диплома в IT-сфере (33%).

Сегодня работодатели все реже обращают внимание на диплом, а все больше — на реальные навыки человека. Сегодня мы живем в эпоху «век живи, век учись»: соискателям необходимо постоянно обучаться и приобретать новые навыки, чтобы оставаться конкурентоспособными и востребованными.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика