Работодатели все реже обращают внимание на диплом соискателей

Posted 21 июля 2023, 20:11
Published 21 июля 2023, 20:11
Modified 21 июля 2023, 20:24
Updated 21 июля 2023, 20:24
В интервью для RuNews24.ru Екатерина Никифорова, руководитель пресс-службы hh.ru, поделилась информацией о том, насколько важно высшее образование на рынке труда.
По результатам недавнего исследования, 44% соискателей работы в России постоянно сталкиваются с вопросом о наличии диплома, еще 17% признались, что такие вопросы им задавали потенциальные работодатели, но довольно редко. Оказалось, что 25% не сталкивались с подобными вопросами или это происходило крайне редко.
Высшее образование особенно важно для тех, кто ищет работу в научной сфере (69% соискателей в этих областях отвечали на вопросы о своем образовании). Затем следуют медики и юристы — соответственно 68% и 64%.
«Специалисты из производства и сельского хозяйства (62%) и строители (59%) также попали в пятерку профессий, где успех в трудоустройстве зависит от образования», — добавила эксперт.
Однако менее половины (42%) соискателей на должности высшего и среднего уровня менеджмента задают вопросы о высшем образовании. Еще меньше работодателей интересует наличие диплома в IT-сфере (33%).
Сегодня работодатели все реже обращают внимание на диплом, а все больше — на реальные навыки человека. Сегодня мы живем в эпоху «век живи, век учись»: соискателям необходимо постоянно обучаться и приобретать новые навыки, чтобы оставаться конкурентоспособными и востребованными.