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Published Сегодня, 08:32

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«Потребовали»: житель Уфы возмутился поведением сотрудников больницы

21 июля 2023, 08:32
Фото: 1MI

У жителя Уфы в больнице потребовали ПЦР-тест

Мужчина пришел проведать родственника, находящегося в больнице №22, однако во встрече ему отказали, сославшись на то, что у него не было при себе ПЦР-теста. О ситуации мужчина рассказал в соцсетях

Житель Уфы рассказал в соцсетях о ситуации, случившейся с ним ранее при посещении родственника, находившегося в больнице №22. По его словам, его не допустили к пациенту, потребовав у него ПЦР-тест. Особенно в этой ситуации мужчину смутило то, что сами пациенты спокойно выходят и общаются со своими посетителями.

— Долго ещё будут продолжаться эти лицемерные бессмысленные ограничения? — вопрошает мужчина.

На обращение отреагировал представитель Минздрава, пообещавший проработать вопрос о посещении больных с администрацией Больницы скорой помощи и предоставить до 25 июля.

С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу регионального Минздрава. Мы опубликуем ответ сразу после получения.

#Азамат Нухов#Новости Уфы#Происшествия#Больницы#Минздрав#Здоровье
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