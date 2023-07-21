«Потребовали»: житель Уфы возмутился поведением сотрудников больницы

Житель Уфы рассказал в соцсетях о ситуации, случившейся с ним ранее при посещении родственника, находившегося в больнице №22. По его словам, его не допустили к пациенту, потребовав у него ПЦР-тест. Особенно в этой ситуации мужчину смутило то, что сами пациенты спокойно выходят и общаются со своими посетителями.