«Потребовали»: житель Уфы возмутился поведением сотрудников больницы

Posted 21 июля 2023, 08:32
Published 21 июля 2023, 08:32
Modified 21 июля 2023, 08:34
Updated 21 июля 2023, 08:34
Житель Уфы рассказал в соцсетях о ситуации, случившейся с ним ранее при посещении родственника, находившегося в больнице №22. По его словам, его не допустили к пациенту, потребовав у него ПЦР-тест. Особенно в этой ситуации мужчину смутило то, что сами пациенты спокойно выходят и общаются со своими посетителями.
— Долго ещё будут продолжаться эти лицемерные бессмысленные ограничения? — вопрошает мужчина.
На обращение отреагировал представитель Минздрава, пообещавший проработать вопрос о посещении больных с администрацией Больницы скорой помощи и предоставить до 25 июля.
С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу регионального Минздрава. Мы опубликуем ответ сразу после получения.