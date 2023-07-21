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Посетителями выставки «Пропавшие в кинохронике» стали более 200 тысяч человек

21 июля 2023, 12:14
Фото: lenfilmexpo.ru
На киностудии «Ленфильм» в пятом павильоне в апреле 2022 года открылась иммерсивная выставка «Пропавшие в кинохронике», посвященная событиям Великой Отечественной войны, запечатленным военными корреспондентами. На сегодняшний день экспозицию посетили двести тысяч человек.

Издание newizv.ru пишет, что выставку создала творческая мастерская «Невский баталист» при поддержке киностудии «Ленфильм». Термин «иммерсивный» означает, что посетитель находится в самом центре экспозиции, буквально проходя через нее — экспонаты не отгорожены стеклом. Выставочные залы объединяет то, что все эпизоды Великой Отечественной войны были подсмотрены и запечатлены военными корреспондентами, сохранившими для потомков память об ужасах того времени и подвиге народа, который выстоял несмотря ни на что.

Маргарита Попова, координатор творческой мастерской «Невский баталист», отметила многослойность выставки и ее построение таким образом, чтобы она была интересна посетителям с различным уровнем подготовки.

Уже посетившие инсталляцию рассказывают, что она способствует патриотическому воспитанию через правильные эмоции и яркие образы, без заученных фраз и скучных лекций. Поэтому реализацию проекта поддержало государство: Фонд президентских грантов, правительство Санкт-Петербурга и Президентский фонд культурных инициатив.

По словам руководителя «Ленфильма» Бориса Щербакова, студия сейчас находится на новом этапе развития: в павильонах проводятся съемки, исторические объекты реставрируются, выпускаются новые кинофильмы. Он отметил, что инсталляция «Пропавшие в кинохронике» в том числе рассказывает о сотрудниках киностудии «Ленфильм», которые принимали участие в Великой Отечественной войне, а также популяризирует фильмы о ВОВ, снятые в России: «Двадцать дней без войны» с Юрием Никулиным, «Ижорский батальон» про защитников Колпино, «О тех, кого помню и люблю», «Женя, Женечка и „катюша“ и другие.

Также Борис Щербаков отметил, что опыт «Невского баталиста» вдохновляет киностудию: творческая мастерская реализовала много успешных панорам, а выставка «Пропавшие в кинохронике» становится одним из культовых объектов Санкт-Петербурга, о чем свидетельствует повышенный интерес со стороны посетителей. Инсталляцию всегда посещает множество детей и молодых людей — это прекрасный пример патриотического воспитания, которое сейчас в приоритете. Щербаков подчеркнул, что осенью текущего года также планируется открытие выставки на тему военного кино, которая создается при поддержке города.

Выставка «Пропавшие в кинохронике» работает ежедневно со вторника по воскресенье. Экскурсии проводятся с экскурсоводом и аудиогидом. Также команда музея проводит дополнительные мероприятия: лекции, квесты, кинопоказы. Вся информация размещена на сайте.

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