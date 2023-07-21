Посетителями выставки «Пропавшие в кинохронике» стали более 200 тысяч человек

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Издание newizv.ru пишет, что выставку создала творческая мастерская «Невский баталист» при поддержке киностудии «Ленфильм». Термин «иммерсивный» означает, что посетитель находится в самом центре экспозиции, буквально проходя через нее — экспонаты не отгорожены стеклом. Выставочные залы объединяет то, что все эпизоды Великой Отечественной войны были подсмотрены и запечатлены военными корреспондентами, сохранившими для потомков память об ужасах того времени и подвиге народа, который выстоял несмотря ни на что.
Маргарита Попова, координатор творческой мастерской «Невский баталист», отметила многослойность выставки и ее построение таким образом, чтобы она была интересна посетителям с различным уровнем подготовки.
Уже посетившие инсталляцию рассказывают, что она способствует патриотическому воспитанию через правильные эмоции и яркие образы, без заученных фраз и скучных лекций. Поэтому реализацию проекта поддержало государство: Фонд президентских грантов, правительство Санкт-Петербурга и Президентский фонд культурных инициатив.
По словам руководителя «Ленфильма» Бориса Щербакова, студия сейчас находится на новом этапе развития: в павильонах проводятся съемки, исторические объекты реставрируются, выпускаются новые кинофильмы. Он отметил, что инсталляция «Пропавшие в кинохронике» в том числе рассказывает о сотрудниках киностудии «Ленфильм», которые принимали участие в Великой Отечественной войне, а также популяризирует фильмы о ВОВ, снятые в России: «Двадцать дней без войны» с Юрием Никулиным, «Ижорский батальон» про защитников Колпино, «О тех, кого помню и люблю», «Женя, Женечка и „катюша“ и другие.
Также Борис Щербаков отметил, что опыт «Невского баталиста» вдохновляет киностудию: творческая мастерская реализовала много успешных панорам, а выставка «Пропавшие в кинохронике» становится одним из культовых объектов Санкт-Петербурга, о чем свидетельствует повышенный интерес со стороны посетителей. Инсталляцию всегда посещает множество детей и молодых людей — это прекрасный пример патриотического воспитания, которое сейчас в приоритете. Щербаков подчеркнул, что осенью текущего года также планируется открытие выставки на тему военного кино, которая создается при поддержке города.
Выставка «Пропавшие в кинохронике» работает ежедневно со вторника по воскресенье. Экскурсии проводятся с экскурсоводом и аудиогидом. Также команда музея проводит дополнительные мероприятия: лекции, квесты, кинопоказы. Вся информация размещена на сайте.