Посетителями выставки «Пропавшие в кинохронике» стали более 200 тысяч человек

По словам руководителя «Ленфильма» Бориса Щербакова, студия сейчас находится на новом этапе развития: в павильонах проводятся съемки, исторические объекты реставрируются, выпускаются новые кинофильмы. Он отметил, что инсталляция «Пропавшие в кинохронике» в том числе рассказывает о сотрудниках киностудии «Ленфильм», которые принимали участие в Великой Отечественной войне, а также популяризирует фильмы о ВОВ, снятые в России: «Двадцать дней без войны» с Юрием Никулиным, «Ижорский батальон» про защитников Колпино, «О тех, кого помню и люблю», «Женя, Женечка и „катюша“ и другие.