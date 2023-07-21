Песок, водоросли и острова суши: что происходит с главной рекой Башкирии Белой

На обращение пользователя отреагировали в региональном Минэкологии. Так, по словам представителя ведомства, уже в течение нескольких лет, а именно с 2007 года в Башкирии продолжается цикл маловодных лет. В связи с этим республике происходит обмеление водных объектов. Отмечается, что даже в период весеннего половодья максимальные уровни воды в реках были существенно ниже среднемноголетних показателей. Это, в свою очередь, не способствовало затоплению пойм рек, подпитке озер и пополнению запасов подземных вод.