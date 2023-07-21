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Песок, водоросли и острова суши: что происходит с главной рекой Башкирии Белой

21 июля 2023, 08:30

Жители Башкирии рассказали об обмелении реки Белой

Жители республики всерьез обеспокоены уровнем реки Белой и других водоёмах региона. Властей просят обратить внимание на проблему, а также призывают расчистить русла рек и разумно регулировать сток в региональных водохранилищ. Ситуацию прокомментировали в Минэкологии

Так, пользователь Максим О. в соцсетях недоумевает, что случилось с рекой Белой. По его словам, река обмелела по всему течению от Белорецка, повсюду виднеются куски суши, песок, камыши и водоросли.

— О каких рейсах теплоходов нам тут рассказывали в мае??? Какие меры принимает правительство республики и Глава региона? У нас много министерств, ведомств, чиновников, куда больше, чем было раньше, может надо все же обратить внимание и на эту проблему? Когда будет очищаться русло? Когда будет разумно регулироваться сток с Павловского, Юмагузинского и Нугушского водохранилищ, их строили с какой целью? Сделать стройку века, прославиться и забыть? — пишет мужчина.

На обращение пользователя отреагировали в региональном Минэкологии. Так, по словам представителя ведомства, уже в течение нескольких лет, а именно с 2007 года в Башкирии продолжается цикл маловодных лет. В связи с этим республике происходит обмеление водных объектов. Отмечается, что даже в период весеннего половодья максимальные уровни воды в реках были существенно ниже среднемноголетних показателей. Это, в свою очередь, не способствовало затоплению пойм рек, подпитке озер и пополнению запасов подземных вод.

Подчеркивается, что ситуация изменится — маловодный период сменится многоводным, что, в свою очередь, повысит уровни водоемов в регионе, в том числе в реке Белой.

— Все природные явления имеют цикличность. Смена маловодного периода на многоводный, приведет к повышению уровней рек и озер до среднемноголетних отметок. Повышение водности водных объектов на территории республики должно положительно сказаться и на состояние реки Белой. Министерство в рамках переданных полномочий в области водных отношений ежегодно выполняет работы, направленные на снижение негативного воздействия вод и на охрану водных объектов, а именно расчистку, дноуглубление и очистку русел рек, — прокомментировали в Минэкологии РБ.

В качестве примера сотрудник ведомства приводит работы по расчистке реки Белой в деревни Тимирово в 2014–2015 годах. Также в 2021 году аналогичные работы проводились в населенных пунктах Байназарово, Набиево и Старомунасипово в Бурзянском районе и в Белорецке. В этом году власти намерены провести работы по проектированию расчистки реки Белая в д. Набиево Бурзянского района.

#Азамат Нухов#Общество#Новости Башкирии#Экология#Водоемы#Загрязнение водоемов
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