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Они погибнут: Снятие проклятия с семьи обошлось жительнице Башкирии в 1,3 млн рублей

21 июля 2023, 09:23
Фото: 1MI

Полиция ищет экстрасенсов, которые «спасали» семью женщины от проклятий за 1,3 млн

На оплату телефонных сеансов по снятию порчи пришлось брать кредиты, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии 21 июля.

65-летняя жительница Нефтекамска не смогла получить необходимой помощи у «экстрасенсов» из объявления по телевидению и обратилась в полицию. На протяжении нескольких месяцев с ее семьи телефонные колдуны снимали проклятия, а женщина методично снимала свои сбережения на оплату магических услуг. Сбережения закончились, а проклятие все никак не снималось, пришлось взять на оплату сеансов кредит.

Однако недавно в новых кредитах женщине стали отказывать, однако работа магов еще не завершена и они звонят женщине и требуют продолжения работы по снятию порчи иначе ее близкие погибнут.

— В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, — сообщили в пресс-службе МВД и обратились к гражданам с просьбой предупредить своих доверчивых родственников о подобной «колдовской деятельности».
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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии
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