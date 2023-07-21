Они погибнут: Снятие проклятия с семьи обошлось жительнице Башкирии в 1,3 млн рублей

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
65-летняя жительница Нефтекамска не смогла получить необходимой помощи у «экстрасенсов» из объявления по телевидению и обратилась в полицию. На протяжении нескольких месяцев с ее семьи телефонные колдуны снимали проклятия, а женщина методично снимала свои сбережения на оплату магических услуг. Сбережения закончились, а проклятие все никак не снималось, пришлось взять на оплату сеансов кредит.
Однако недавно в новых кредитах женщине стали отказывать, однако работа магов еще не завершена и они звонят женщине и требуют продолжения работы по снятию порчи иначе ее близкие погибнут.
— В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, — сообщили в пресс-службе МВД и обратились к гражданам с просьбой предупредить своих доверчивых родственников о подобной «колдовской деятельности».