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Мэрия Уфы предупредила горожан об опасностях вечера пятницы и дня субботы

21 июля 2023, 13:50
Фото: 1MI

В Уфе испортится погода и поднимется порывистый ветер до 18 метров с секунду с грозой

Предупреждение и напоминание о безопасном поведении в грозу опубликовали на сайте мэрии 21 июля.

Уже через несколько часов вечер пятницы в Уфе может омрачиться изменением погоды в худшую сторону. Так в 20 часов солнечную погоду сменит облачная с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди, местами возможны и грозы.

На протяжении ближайших суток помимо дождей и гроз ожидаются также порывы ветра до 18 метров в секунду, однако при этом погода останется теплой, днем 23-24 градусов, ночью 13-15.

Жителям напомнили о том, что грозы и ветра могут быть опасны как для людей так и для автомобилей. Их призывают при грозе и сильном ветре не стоять рядом с деревьями, рекламными щитами, хрупкими конструкциями и водоемами. Если гроза застанет кого-либо у водоема, то необходимо как можно скорее удалиться на максимально возможное расстояние. Разумеется нельзя во время грозы купаться, плавать на лодках или же рыбачить — это опасно для жизни.

Напомнили в мэрии и о неочевидной опасности, в грозу нельзя держать в руках гаджеты, брелоки, ключи и прочие металлические или электронные предметы.

Об упавшем дереве или угрозе его падения жителям и гостям столицы предлагается сообщить в единую дежурно-диспетческую службу города Уфы по телефону +7 (347) 279-90-00 либо по номеру «112».

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#Ирина Деревянчук#Уфа#Город#Новости Уфы
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