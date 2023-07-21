Мэрия Уфы предупредила горожан об опасностях вечера пятницы и дня субботы

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Уже через несколько часов вечер пятницы в Уфе может омрачиться изменением погоды в худшую сторону. Так в 20 часов солнечную погоду сменит облачная с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди, местами возможны и грозы.
На протяжении ближайших суток помимо дождей и гроз ожидаются также порывы ветра до 18 метров в секунду, однако при этом погода останется теплой, днем 23-24 градусов, ночью 13-15.
Жителям напомнили о том, что грозы и ветра могут быть опасны как для людей так и для автомобилей. Их призывают при грозе и сильном ветре не стоять рядом с деревьями, рекламными щитами, хрупкими конструкциями и водоемами. Если гроза застанет кого-либо у водоема, то необходимо как можно скорее удалиться на максимально возможное расстояние. Разумеется нельзя во время грозы купаться, плавать на лодках или же рыбачить — это опасно для жизни.
Напомнили в мэрии и о неочевидной опасности, в грозу нельзя держать в руках гаджеты, брелоки, ключи и прочие металлические или электронные предметы.
Об упавшем дереве или угрозе его падения жителям и гостям столицы предлагается сообщить в единую дежурно-диспетческую службу города Уфы по телефону +7 (347) 279-90-00 либо по номеру «112».