Мэрия Уфы предупредила горожан об опасностях вечера пятницы и дня субботы

Жителям напомнили о том, что грозы и ветра могут быть опасны как для людей так и для автомобилей. Их призывают при грозе и сильном ветре не стоять рядом с деревьями, рекламными щитами, хрупкими конструкциями и водоемами. Если гроза застанет кого-либо у водоема, то необходимо как можно скорее удалиться на максимально возможное расстояние. Разумеется нельзя во время грозы купаться, плавать на лодках или же рыбачить — это опасно для жизни.