Основное преимущество района состоит в том, что он экологически чистый, о чем уже говорилось ранее. Неподалеку находятся лес и поля, есть много велосипедных дорожек. Однако к минусам относят пробки и отдаленность от центра. Сравнительно мало торговых центров в районе, практически нет кафе, ресторанов.