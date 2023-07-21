Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
Уфа — столица Республики Башкортостан. Город является одним из крупнейших экономических и культурных, научных центров России. Территория привлекает туристов, в 2022 году заняла девятое место по численности жителей.
Это один из наиболее старых городов Урала. В Уфе можно найти большое количество исторических памятников, старинных усадеб. Особенность города в том, что он имеет богатое культурное наследие, имеет большое количество деревьев. Здесь множество парков и скверов, садов.
Уфа считается крупным образовательным центром, где функционируют десятки различных вузов. Город привлекает туристов своей красотой и культурой, гостеприимностью. Именно поэтому Уфа отличается достаточно большим спросом на жилье. Ниже рассказываем о лучших районах города и ценах на квартиры.
Этот район — бывший поселок Дема, где в 60-х гг. прошлого столетия строились промышленные предприятия. В настоящее время в Демском районе расположена крупная железнодорожная станция.
Согласно данным СМИ, в 2018 году именно этот район был признан горожанами лучшим. Считается, что он безопасный и чистый, отличается хорошей экологией. В дополнение к этому район достаточно тихий, здесь развита инфраструктура, много парковок.
Основное преимущество района состоит в том, что он экологически чистый, о чем уже говорилось ранее. Неподалеку находятся лес и поля, есть много велосипедных дорожек. Однако к минусам относят пробки и отдаленность от центра. Сравнительно мало торговых центров в районе, практически нет кафе, ресторанов.
Согласно сведениям, представленным на сайте объявлений по продаже и аренде недвижимости, ценовой диапазон квартир составляет от 1,4 до 11 млн рублей. Стоимость аренды в месяц в среднем — от 10 до 25 тысяч рублей.
Кировский район Уфы был образован в 1935 году. Он считается кузницей кадров с высокой квалификацией. Здесь сосредоточены промышленные предприятия, которые специализируются на производстве медикаментов, электрооборудования, продуктов питания и т. д.
Здесь наблюдается множество торговых предприятий. Помимо этого, в системе образования района работают свыше 50 муниципальных образовательных учреждений. Также здесь находятся вузы и средние специальные учебные заведения.
Район считается одним из самых престижных, он отличается обилием объектов инфраструктуры, исторических памятников. Здесь можно найти множество культурных и спортивных организаций, также здесь сосредоточены учреждения органов власти. К недостаткам, пожалуй, можно отнести высокую стоимость недвижимости.
Средняя цена аренды квартиры составляет от 11 до 70 тысяч рублей в зависимости от площади квартиры и количества комнат, наличия ремонта, коммуникаций и т. д. Стоимость недвижимости составляет, согласно данным сайта объявлений, от 1,5 млн рублей до 40 млн рублей.
Это один из самых больших районов Уфы. Здесь сосредоточены учреждения спорта и культуры, а также основные транспортные узлы и промышленные предприятия, развлекательные учреждения. Продолжаются застройка и развитие района.
Октябрьский район является самым молодым, но в то же время наиболее благоустроенным и красивым в Уфе. В нем сосредоточены множество новых жилищных комплексов, а также объекты социального назначения. Активно развиваются сферы культуры и образования, физкультурно-массовая деятельность, решаются вопросы благоустройства и здравоохранения. В целом недостатки выявить достаточно сложно — возможно, это цена покупки и аренды квартиры.
По информации, представленной на сайте по продаже и аренде жилья, диапазон цен на квартиры — 1,6–72 млн рублей. Стоимость аренды в месяц составляет ориентировочно 12,5–55 тысяч рублей.