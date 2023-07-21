Известного певца из Башкирии заставили пройти тест на наркотики

Абдрахманов говорит, что полицейские действовали без нарушений, однако сама ситуация с обыском его несколько смутила. По предположению самого Абдрахманова, автоинспекторы могли действовать по чьей-то наводке. Певец затрудняется точно сказать, могут ли за этой ситуацией стоять его конкуренты, но и не отрицает того, что это могло бы иметь место.