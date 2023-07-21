Известного певца из Башкирии заставили пройти тест на наркотики

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
В редакцию Mkset обратились читатели, заметившие на одной из уфимских улиц популярного певца Ильгиза Абдрахманова. На предоставленных ими фото и видео можно увидеть, как сотрудник ДПС просматривает документы исполнителя, а позднее просит его открыть багажник авто. По словам очевидцев, певца также попросили пройти освидетельствование на наличие в организме алкоголя и запрещенных веществ.
Чтобы подробнее узнать о ситуации, Mkset связался с Ильгизом Абдрахмановым.
По словам певца, в тот день он ненадолго оставил автомобиль на улице Ленина неподалеку от ГКЗ «Башкортостан», куда заходил по делам. По возвращении к машине Абдрахманов столкнулся с сотрудников ДПС, потребовавшим у певца показать документы и водительское удостоверение. Музыкант повиновался требованию автоинспектора. Убедившись, что с документами все в порядке, сотрудник ДПС попросил Абдрахманова показать ему содержимое багажника.
— Только хотел поехать, как подошли сотрудники ДПС и попросили документы. После того, как их проверили, меня попросили выйти из машины и произвели обыск транспортного средства, меня, моих вещей на наличие следов употребления наркотиков. Проверили также на алкогольное опьянение, — рассказывает певец.
Музыкант же, в свою очередь, подчеркивает, что крайне негативно относится к употреблению алкоголя и запрещенных веществ, тем более к вождению в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения.
— Увидели, что я абсолютно адекватный, абсолютно трезвый. Никаких подозрений не вызываю. Там смысла не было меня дальше вести, если я абсолютно чистый, — говорит певец.
Абдрахманов говорит, что полицейские действовали без нарушений, однако сама ситуация с обыском его несколько смутила. По предположению самого Абдрахманова, автоинспекторы могли действовать по чьей-то наводке. Певец затрудняется точно сказать, могут ли за этой ситуацией стоять его конкуренты, но и не отрицает того, что это могло бы иметь место.
— Как будто по наводке работали, — такое ощущение тоже было. Как будто кто-то направил это сделать. Может быть конкуренты, может быть завистники. Такое ощущение, что хотели выявить какие-то нарушения, но не найдя их, они просто ушли. В целом впечатление от сотрудников положительное, общение адекватное, уважительное, — говорит Абдрахманов.
Тот факт, что момент обыска засняли фанаты, певец списывает на «издержки профессии», добавляя, что поклонники часто замечают его в общественных местах, а позже публикуют фото и видео в соцсетях.
— Каждый шаг контролируется фанатами, людьми, которые тебя узнают. Привык я уже к этому, нормально отношусь. Даже тут: сняли, но все равно интересно посмотреть со стороны на себя, — отмечает Абдрахманов.