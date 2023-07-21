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Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко объявил о сроках строительства нового кампуса

21 июля 2023, 06:08
Правительство Сахалинской области
Официальный старт строительству кампуса СахалинTech в Южно-Сахалинске дадут в начале августа. Об этом в ходе рабочего визита на объект заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Сейчас на строительной площадке кампуса ведутся подготовительные работы. Параллельно идет ремонт действующих корпусов университета.

Сейчас на месте бывшего Дома офицеров устанавливаются заборы, ведется отсыпка территорий для складирования строительных материалов, подготовка к выемке грунта под котлован. Вскоре здесь начнется возведение кампуса. Глава области Валерий Лимаренко проинспектировал ход работ.

Правительство Сахалинской области Правительство Сахалинской области
Правительство Сахалинской области Правительство Сахалинской области
Правительство Сахалинской области Правительство Сахалинской области
Правительство Сахалинской области Правительство Сахалинской области
Правительство Сахалинской области Правительство Сахалинской области
Правительство Сахалинской области

— Ориентировочно, в первой половине августа планируем дать официальный старт строительству нового кампуса — одного из первых, который возводится в современной истории России с нуля. Будем закладывать капсулу, пригласили на торжественное мероприятие министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Фалькова. Ведь создание кампуса мирового уровня в Сахалинской области — это, безусловно, большой шаг в развитии образования нашего региона. Перед нами стоит амбициозная задача, перезагрузить вуз, который будет интересен и нашей молодежи, и преподавателям, и молодым ученым, — отметил Валерий Лимаренко.

Напомним, в 2025 году будет построен студенческий городок на 1500 мест, а в 2026 — завершено возведение образовательного комплекса. Реализация этого проекта мирового уровня стала возможной благодаря национальному проекту «Наука и университеты», который инициировал президент России Владимир Путин. В феврале 2023 года в ходе двусторонней встречи в формате видеоконференцсвязи Валерий Лимаренко обсудил с президентом вопрос строительства кампуса и получил принципиальную поддержку.

Параллельно со строительными работами ведется косметический ремонт действующих корпусов университета, а также благоустройство территории с обустройством зон отдыха.

В обновленных аудиториях будут, в том числе, заниматься старшеклассники, которые только готовятся стать студентами. В ходе посещения лекций профессорско-преподавательского состава ребята смогут точнее определиться с выбором будущей специальности.

— Мы очень благодарны и правительству Сахалинской области, и администрации Южно-Сахалинска, и спонсорам за такую помощь. Понятно, что строительство кампуса займет несколько лет, а пока ребята смогут заниматься в действующих зданиях в более комфортных условиях, — прокомментировал и. о. ректора Сахалинского государственного университета Александр Самардак.

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