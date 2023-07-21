ФОМС: Медпомощь по ОМС можно получить в любом регионе РФ

Как отметили в ФФОМС, часто возникают случаи, когда человек, находясь в отпуске или в командировке, чувствует ухудшение здоровья. При этом заболевание протекает не в острой форме. В таких случаях можно пройти диспансеризацию в любой медицинской организации — необязательно это делать в своей поликлинике. Для этого нужно в медучреждении по месту пребывания предъявить полис ОМС.