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ФОМС: Медпомощь по ОМС можно получить в любом регионе РФ

21 июля 2023, 13:51
Фото: piqsels.com
В Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС) рассказали, можно ли получить бесплатную медицинскую помощь и пройти диспансеризацию по полису ОМС не в регионе своего проживания.

Как пишет «РГ», в ФОМС отметили, что полис обязательного медицинского страхования действует во всех российских регионах. Застрахованный в системе ОМС гражданин имеет право на безвозмездную медпомощь в любом регионе страны. Чтобы получить медицинскую помощь в другом регионе, необходимо предъявить полис обязательного медицинского страхования, а для детей до четырнадцати лет — свидетельство о рождении.

Бесплатную медицинскую помощь без привязки к региону можно получить в случае следующих состояний и заболеваний: инфекционные и паразитарные; новообразования; заболевания крови, кроветворных органов; глаза и его придаточного аппарата; уха и сосцевидного отростка; заболевания органов дыхания и пищеварения; заболевания кожи и подкожной клетчатки; травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин; беременность, роды, послеродовой период и так далее.

Также во всех регионах России работают горячие линии территориальных фондов ОМС, куда можно обратиться за срочной консультацией по интересующим вопросам.

Как отметили в ФФОМС, часто возникают случаи, когда человек, находясь в отпуске или в командировке, чувствует ухудшение здоровья. При этом заболевание протекает не в острой форме. В таких случаях можно пройти диспансеризацию в любой медицинской организации — необязательно это делать в своей поликлинике. Для этого нужно в медучреждении по месту пребывания предъявить полис ОМС.

Глава Фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин рассказал, что именно профилактические мероприятия, в том числе диспансеризация, включают в себя все необходимые исследования в полном объеме для выявления наиболее опасных заболеваний на ранних стадиях. Поэтому в последние годы система ОМС ориентируется на развитие превентивной медицины.

Ожидается, что в 2023 году восемьдесят шесть миллионов жителей Российской Федерации пройдут диспансеризацию, в том числе одиннадцать миллионов — углубленную.

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