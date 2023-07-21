Экс-начальнику ИК-9 в Башкирии дали условный срок и полумиллионный штраф за взятку

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Бывший начальник исправительной колонии строгого режима № 9 в Уфе получил 5 лет условного заключения и штраф в размере полумиллиона рублей по делу о взятке и о превышении должностных полномочий. Сторона обвинения заявляла, что на протяжении полугода, с мая по ноябрь 2021 года тогда еще начальник колонии получал от одного из осужденных граждан подарочные сертификаты в разные магазины общим номиналом 30 тысяч рублей и устройство для нагревания табака.
Суд вынес мужчине обвинительный приговор. Ранее сообщалось, что за дары в виде сертификатов и указанного выше прибора начальник колонии выносил поощрения осужденного, давал возможность чаще положенного встречаться с родственниками на свиданиях и позволил ему проживать в помещении, где отдыхают и обедают сотрудники учреждения. Об этом на этапе расследования сообщали в пресс-службе следственного комитета Башкирии.