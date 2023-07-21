mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Изображение материала

Экс-гендиректору «Газпром нефтехим Салават» продлили арест, а он написал Бастрыкину

21 июля 2023, 12:07
Фото: 1MI

Экс-гендиректор «Газпром нефтехим Салават» просит Бастрыкина наказать его следователя

О том, что арестованный Айрат Каримов обратился к главе СК Башкирии сообщил Ъ-Уфа 21 июля.

Подследственный бывший генеральный директор «Газпром нефтехим Салават» Айрат Каримов, которому продлили домашний арест по делу в мошенничестве в особо крупном размере и растрате, обратился к главе федерального Следкома Александру Бастрыкина. Экс-гендиректор просит главного следователя возбудить дело против его коллеги, следователя, который ведет дело Каримова.

Как рассказал Ъ-Уфа адвокат Айрата Каримова Рамиль Гизатуллин Айрат Каримов обратился ко всему федеральному руководству правоохранительных органов, а именно к генпрокурору РФ Игорю Краснову, главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву с жалобой на «незаконные действия следователя по особо важным делам ГСУ МВД по РБ Айжан Токушевой».

Бастрыкина Каримов просит возбудить против следователя уголовное дело и утверждает, что Айжан Токушева скрыла от своего руководства и прокуратуры факт знакомства с начальником службы корпоративной защиты «Газпром нефтехим Салават» Радиком Абсалямовым, который был признан представителем потерпевшего, и это по заявлению Каримова «является обстоятельством, исключающим ее участие в производстве по уголовному делу».

Что касается «незаконного преследования», то Каримов объясняет незаконность тем, что к уголовной ответственности привлекли лишь его, тогда как по его словам решение о реализации объектов принималось комиссионно и при непосредственном одобрении и контроле ПАО «Газпром» и ООО «Газпром переработка».

Обращает внимание Каримов в своем обращении и на то, что ни «Газпром нефтехим Салават», ни его учредитель не обращались в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела и причинении им ущерба.

Напомним, не так давно стало известно о том, что во время пребывания Айрата Каримова под домашним арестом с шести его счетов вывели 48,5 млн рублей. Из-за пропажи возбудили уголовное дело, но сам Каримов по данным на 18 июля в деле потерпевшим не значился.

Арестован экс-директор «Газпром нефтехим Салават» Айрат Каримов
Узнать подробнее
Читайте также:
Экс-гендиректор «Газпром нефтехим Салават» Айрат Каримов сложил полномочия депутата
#Александр Бастрыкин#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии#Ирина Деревянчук
Подпишитесь
Песок, водоросли и острова суши: что происходит с главной рекой Башкирии Белой
Сегодня, 08:30
Сладкие комплименты и дегустация: рассказываем о неочевидном с рынка на окраине Уфы
Вчера, 11:25
Стало известно, почему в больницах Башкирии запрещают навещать пациентов
Сегодня, 11:45
Они погибнут: Снятие проклятия с семьи обошлось жительнице Башкирии в 1,3 млн рублей
Сегодня, 09:23
«Потребовали»: житель Уфы возмутился поведением сотрудников больницы
Сегодня, 08:32
«Приносим извинения»: что произошло на озёрах в Соль-Илецке
Вчера, 12:47