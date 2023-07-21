Экс-гендиректору «Газпром нефтехим Салават» продлили арест, а он написал Бастрыкину

Напомним, не так давно стало известно о том, что во время пребывания Айрата Каримова под домашним арестом с шести его счетов вывели 48,5 млн рублей. Из-за пропажи возбудили уголовное дело, но сам Каримов по данным на 18 июля в деле потерпевшим не значился.