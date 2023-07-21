Драка в сельском клубе в Башкирии переросла в бандитскую разборку из 90-х

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
По информации ведомства, годом ранее у здания сельского клуба между одним из обвиняемых и ранее ему незнакомым жителем села Якшимбетово произошлла ссора, переросшая впоследствии в драку. В последующем, участник конфликта решил отомстить одному из оппонентов за нанесенные побои.
По прибытии в населенный пункт группа мужчин похитила случайного прохожего, 21-летнего молодого человека, для установления места жительства оппонента. Мужчину посадили в салон автомобиля, дважды выстрелив ему в ногу из травматического пистолета.
Далее злоумышленники направились к дому жителя села, предварительно скрыв лица балаклавами. Представившись сотрудниками силовых структур, мужчины незаконно проникли в дом, а позднее увезли оппонента в неизвестном направлении. Отмечается, что перед этим в мужчину трижды выстрелили из травматического оружия.
К счастью, родители похищенного мужчины сразу же обратились в в полицию. Злоумышленников удалось задержать, когда те направлялись к безлюдному месту, чтобы «выяснить отношения».
Обвиняемые частично признали свою вину. Уголовное дело направлено в Кумертауский межрайонный суд для рассмотрения по существу.