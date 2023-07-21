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Драка в сельском клубе в Башкирии переросла в бандитскую разборку из 90-х

21 июля 2023, 06:36
Фото: 1MI

Семеро жителей Башкирии отправятся под суд за похищение двух человек

Группа мужчин в возрасте от 22 до 32 лет, вступив в сговор, незаконно проникала в жилые помещения и похищала людей. Злоумышленники также активно использовали в своих целях травматическое оружие, сообщили в пресс-службе регионального СК

По информации ведомства, годом ранее у здания сельского клуба между одним из обвиняемых и ранее ему незнакомым жителем села Якшимбетово произошлла ссора, переросшая впоследствии в драку. В последующем, участник конфликта решил отомстить одному из оппонентов за нанесенные побои.

По прибытии в населенный пункт группа мужчин похитила случайного прохожего, 21-летнего молодого человека, для установления места жительства оппонента. Мужчину посадили в салон автомобиля, дважды выстрелив ему в ногу из травматического пистолета.

Далее злоумышленники направились к дому жителя села, предварительно скрыв лица балаклавами. Представившись сотрудниками силовых структур, мужчины незаконно проникли в дом, а позднее увезли оппонента в неизвестном направлении. Отмечается, что перед этим в мужчину трижды выстрелили из травматического оружия.

К счастью, родители похищенного мужчины сразу же обратились в в полицию. Злоумышленников удалось задержать, когда те направлялись к безлюдному месту, чтобы «выяснить отношения».

Обвиняемые частично признали свою вину. Уголовное дело направлено в Кумертауский межрайонный суд для рассмотрения по существу.

#Азамат Нухов
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