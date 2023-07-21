Драка в сельском клубе в Башкирии переросла в бандитскую разборку из 90-х

Семеро жителей Башкирии отправятся под суд за похищение двух человек

Группа мужчин в возрасте от 22 до 32 лет, вступив в сговор, незаконно проникала в жилые помещения и похищала людей. Злоумышленники также активно использовали в своих целях травматическое оружие, сообщили в пресс-службе регионального СК