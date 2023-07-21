Чиновница-массажистка, нападение женщины на подростка и затопление города в Башкирии

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 17:02
Updated Сегодня, 17:02
И снова санкции, на этот раз в отношении министра семьи, труда и соцзащиты Ленары Ивановой. Их ввела Великобритания. В документе отмечается, что санкции были введены в связи с предполагаемым участием министра в принудительной депортацией украинских детей в Россию. Всего в санкционный пакет Великобритании было включено 13 россиян.
Жительница Мелеуза попросила Радия Хабирова обратить внимание нато, что последние пять лет якобы ремонтируют городской стадион под открытым небом «Спартак», однако никакие работы, со слов женщины, на объекте не проводятся. Обращение женщины прокомментировали в Министерстве строительства и архитектуры Башкирии.
В Уфе нетрезвая женщина попыталась зарезать подростка. Две женщины распивали спиртное, позднее к застолью присоединился 17-летний сосед владелицы дома. Далее между молодым человеком и гостьей произошел конфликт. Женщине якобы не понравилась манера общения подростка — он ругался матом при дамах. В ходе ссоры женщина схватилась за нож и нанесла мальчику удар в грудь. К счастью усилиями врачей жизнь мальчика была спасена, операция на открытом сердце длилась более часа и прошла успешно.
Стихийное бедствие произошло в башкирском городе Туймазы после того как в городе разом выпала месячная норма осадков. Столь обильные осадки не прошли бесследно — город оказался под водой, а жители жаловались на забитые ливневки. К счастью потоп на улицах города оперативно ликвидировали прочистив ливневки и вода благополучно ушла из города.
Башкирский «Раскольников», искромсавший братишку жены топором в бане вместо тюрьмы поедет в психбольницу закрытого типа. По его словам 27-летнего агрессора мальчик «издевался» над ним, не выполняя работу по дому и переговариваясь, это и получил от старшего родственника не менее 20 ударов топором по рукам и ногам. за жизнь ребенка боролись врачи в Уфе и в Москве и чудом смогли сохранить жизнь ребенка.
В этот день в федеральную налоговую пригласили очередного башкирского блогера. Айдар Калимуллин из Буздякского района сегодня побывал в ФНС в Уфе, но в отличии от московских коллег Елены Блиновской и Валерии Чекалиной, получил там лишь приятные впечатления, а беседу назвал душевной.
Мэр одного из городов Башкирии пойдет под суд за превышение должностных полномочий. В рамках реализации нацпроекта «Экология» заключила муниципальный контракт с ООО «Уфимская Газовая компания» на сумму более 89 миллионов рублей. Компания должна была построить городскую систему очистки воды, но что-то пошло не так.
Певец из Уфы Радик Юльякшин рассказал в соцсетях о том, что покинул Россию и отправился на летний отдых в Таиланд вместе с супругой. Музыкант отметил, что уже не в первый раз выбирает для отдыха именно тропические пляжи королевства в Юго-Восточной Азии. А однажды по приезду из Таиланда в аэропорту его встречали не поклонники, а следователи.
Адвокат Роман Петров сообщил о том, что правоохранители нашли похищенного отцом годовалого ребенка уфимки. О пропаже сына в начале июля заявила в полицию мать, подозревая, что ребенка мог похитить ее бывший супруг и по совместительству отец мальчика. Ребенок был передан матери.
Чиновницу уволили за массаж, за которым стояли очереди. Прокурорская проверка выявила, что управделами одного из сельсоветов в Миякинском районе честно указала иной доход в размере 300 тысяч рублей, которые получила за работу массажистом, но закон запрещает муниципальным служащим заниматься оплачиваемой работой за исключением преподавательской, научной и творческой.
В один из кабинетов хозрасчетной поликлиники городской больницы города Нефтекамск через окно проник неизвестный практически голый мужчина. Ворвавшись к специалистам без очереди он сразу сообщил о том, что его беспокоит — его якобы «едят черви». В медучреждение психиатрического профиля он попал без очереди.
В прошлую пятницу на въезд в аэропорт Уфы образовалась масштабная пробка, из-за который некоторые граждане опоздали на борт самолета. Жительница города в связи с этим предложила направить иск в суд и многие пользователи поддержали инициативу с подачей иска на аэропорт.
Жители республики всерьез обеспокоены уровнем реки Белой и других водоёмах региона. Властей просят обратить внимание на проблему, а также призывают расчистить русла рек и разумно регулировать сток в региональных водохранилищ. В минэкологии маловодный период называю временым и прогнозируют, что ситуация изменится — маловодный период сменится многоводным, что, в свою очередь, повысит уровни водоемов Башкирии.
В Салавате врачи вернули девушке уверенность в себе и провели ювелирную операцию, Она три года прятала лоб под челкой из-за вмятины во лбу после серьезного ДТП, где ей раздробило лобную кость. Здоровье пациентки восстановилось и врачи Салаватской городской больницы провели краниопластику дефекта черепа и вживили девушке под кожу титановую пластину. Разрез для операции делался по линии роста волос и на лице не осталось и следа от операции.
Подследственный бывший генеральный директор «Газпром нефтехим Салават» Айрат Каримов, которому продлили домашний арест по делу в мошенничестве в особо крупном размере и растрате, обратился к главе федерального Следкома Александру Бастрыкина. Экс-гендиректор просит главного следователя возбудить дело против его коллеги, следователя, который ведет дело Каримова. А также направил письма генеральному прокурору Игорю Краснову и главе МВД России Владимиру Колокольцеву,
Жителя Мелеуза за крайне неоднозначные комментарии и призывы в этих комментариях приговорили к штрафу в 300 тысяч рублей. А экс-начальник колонии строгого режима за взятки и превышение полномочий получил штраф практически в два раза больше, а еще пять лет условного срока.