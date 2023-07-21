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Ансамбль застройки Черниковска в Уфе признали объектом культурного наследия

21 июля 2023, 05:27
Фото: 1MI
Ансамбль застройки города Черниковска 1950-х годов от дворца Орджоникидзе до кинотеатра «Победа» в Уфе включили в единый госреестр объектов культурного наследия регионального значения народов России. Соответствующий приказ был опубликован на портале правовой информации Башкирии.

Сообщается, что в реестр также была внесена застройка по обе стороны от улицы Первомайской, утверждены границы территории жилого дома по адресу Первомайская, 28. На данном участке разрешается проведение работ по озеленению и благоустройству, капремонт линейных объектов, установка различной инфраструктуры, а также установка на фасаде мемориальных досок, вывесок и средств наружной информации, не превышающих одного метра в высоту.

Одновременно с этим здесь действует запрет на возведение объектов капитального строительства, а также проведение земляных, мелиоративных и иных видов работ, использование создающих динамические нагрузки технологий и засорение территории объекта любыми отходами.

#Азамат Нухов
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