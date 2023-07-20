Жительница Башкирии пожаловалась, что не может достучаться до посольства Беларуси

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
На странице главы Башкирии Радия Хабирова появился комментарий от Дилары Н. о проблемах с получением нужной справки в отделении посольства республики Беларусь в Уфе.
— Всю неделю не работает посольство Беларуси. Трубку не берут, работников на месте нет из-за чего не можем решить срочный вопрос по получению справки. Ехать в ближайший город Казань совсем не целесообразно. Подскажите, что случилось и как поступить в данной ситуации? — обратилась женщина к компетентным службам.
Пока что ответа от какого-либо ведомства на комментарий женщины пока что не последовало. Корреспондент Mkset попытался самостоятельно дозвониться в отделения посольства, но три попытки ни к какому результату не привели — трубку на том конце провода так никто и не взял.
Мы обратились в министерство внешнеэкономических связей республики Башкортостан и связались с представителем Башкирии при Торговом представительстве Российской Федерации в Республике Беларусь Константину Климину, и он сообщил корреспонденту, что руководитель отделения посольства Артур Карпович в отпуске. Однако ранее Mkset пояснили, что работа посольств не находится в ведении республиканских властей, а относятся к МИД РФ.
К моменту публикации данного материала на комментарий женщины ответили из Минэкономразвития ресрублики.
— С 26 июля отделение посольства Республики Беларусь в г. Уфе возобновит свою работу. На текущий момент сотрудники отделения находятся в отпуске, — сообщил ведущий специалист-эксперт информационно-аналитического отдела Министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан.
В Уфе не так давно прошел Х Форум регионов России и Беларуси, на котором присутствовала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.