Житель Подмосковья инсценировал убийство своей семьи под взрыв бытового газа

Мужчина решил убить своих супругу и детей из-за частых семейных ссор, а убийство прикрыл под бытовой взрыв газа. В результате шесть человек погибли, включая троих детей, ещё четверо жителей получили тяжелые травмы. Общий ущерб превысил шестьсот миллионов рублей. Мужчина на всех этапах следствия выдвигал различные версии произошедшего. В настоящее время он находится под стражей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Дело будет рассмотрено Московским областным судом.