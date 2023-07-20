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Житель Подмосковья инсценировал убийство своей семьи под взрыв бытового газа

20 июля 2023, 08:50
Прокуратура регионального надзорного ведомства направила в суд уголовное дело против жителя Подмосковья, обвиняемого в убийстве своей семьи. Преступление произошло в прошлом году в городском округе Ступино.

Мужчина решил убить своих супругу и детей из-за частых семейных ссор, а убийство прикрыл под бытовой взрыв газа. В результате шесть человек погибли, включая троих детей, ещё четверо жителей получили тяжелые травмы. Общий ущерб превысил шестьсот миллионов рублей. Мужчина на всех этапах следствия выдвигал различные версии произошедшего. В настоящее время он находится под стражей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Дело будет рассмотрено Московским областным судом.

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