В МВД прокомментировали нападение повара семейного ресторана в Уфе

Напомним, 19 июня вечером в телеграмм-каналах разместили видео на котором сотрудники Росгвардии выводят из ресторана мужчину. Очевидцы сообщали, что сначала сотрудники просили помощи из-за некого приступа у повара заведения, однако мужчина пришел в себя и взялся за нож. Сотрудники оперативно вызвали правоохранителей тревожной кнопкой. К счастью никто из сотрудников и гостей заведения не пострадал.