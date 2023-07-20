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В МВД прокомментировали нападение повара семейного ресторана в Уфе

20 июля 2023, 05:27
Фото: 1MI

В МВД заявили, что повар ресторана Тутто Бене в Уфе угрожал убийством коллеге

Инцидент в семейном ресторане, напугавший посетителей, прокомментировали правоохранители 20 июля.

Вечернее происшествие, серьезно напугавшее гостей в семейном итальянском ресторане Тутто Бене в Уфе прокомментировали в пресс-службе МВД по Башкирии.

— В Отдел полиции №8 Управления МВД России по г. Уфе обратились сотрудники одного из кафе города о том, что работник заведения повредил имущество и угрожал убийством своей коллеге. По предварительным данным, мужчине стало плохо на рабочем месте, затем он начал вести себя неадекватно. Прибывшие полицейские доставили 38-летнего горожанина в медицинское учреждение, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Известно, что в настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, 19 июня вечером в телеграмм-каналах разместили видео на котором сотрудники Росгвардии выводят из ресторана мужчину. Очевидцы сообщали, что сначала сотрудники просили помощи из-за некого приступа у повара заведения, однако мужчина пришел в себя и взялся за нож. Сотрудники оперативно вызвали правоохранителей тревожной кнопкой. К счастью никто из сотрудников и гостей заведения не пострадал.

Адская кухня: В итальянском ресторане в Уфе повар напал с ножом на гостей
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#Ирина Деревянчук#Происшествия#18+#Новости Уфы
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