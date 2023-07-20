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В Башкирии за неявку в военкомат введут штрафы от 50 тысяч до полумиллиона рублей

20 июля 2023, 08:43

До полумиллиона: Штраф 50 тысяч рублей за неявку в военкомат грозит жителям Башкирии

Новые штрафы в том числе и за неоказание содействия военкоматам при объявлении мобилизации одобрила Госдума, сообщают РИА Новости 20 июля.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству также одобрил введение новых и при этом многократно превышающих старые штрафов за неоказание содействия военкоматам при объявлении мобилизации и за ряд других нарушений связанных с воинским учетом и оповещениями, а также явкой в военкомат. На сегодняшний день действующие суммы штрафов относительно новых уже кажутся несущественными от 500 до 3000 рублей.

Новые штрафы одобренные Государственной Думой Российской Федерации составят от 15 до 500 тысяч рублей. Вот они:

  • Несообщение в военкомат об изменении семейного положения, места жительства, работы — до 20 тысяч рублей
  • Неявка граждан по повестке в военкомат до 50 тысяч рублей
  • Неисполнение оповещения и явки граждан по мобилизации — до 500 тысяч рублей
  • За умышленную порчу или утрату документов воинского учёта — от 15 до 25 тысяч рублей.

Предполагается, что новые штрафы вступят в силу с 1 октября нынешнего года.

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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии#Мобилизация#Штрафы#Госдума
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