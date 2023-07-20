В Башкирии за неявку в военкомат введут штрафы от 50 тысяч до полумиллиона рублей

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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Updated Сегодня, 08:46
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству также одобрил введение новых и при этом многократно превышающих старые штрафов за неоказание содействия военкоматам при объявлении мобилизации и за ряд других нарушений связанных с воинским учетом и оповещениями, а также явкой в военкомат. На сегодняшний день действующие суммы штрафов относительно новых уже кажутся несущественными от 500 до 3000 рублей.
Новые штрафы одобренные Государственной Думой Российской Федерации составят от 15 до 500 тысяч рублей. Вот они:
Предполагается, что новые штрафы вступят в силу с 1 октября нынешнего года.