В Башкирии за неявку в военкомат введут штрафы от 50 тысяч до полумиллиона рублей

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству также одобрил введение новых и при этом многократно превышающих старые штрафов за неоказание содействия военкоматам при объявлении мобилизации и за ряд других нарушений связанных с воинским учетом и оповещениями, а также явкой в военкомат. На сегодняшний день действующие суммы штрафов относительно новых уже кажутся несущественными от 500 до 3000 рублей.