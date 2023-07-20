«Меня едят черви»: голый мужчина устроил переполох в больнице в Башкирии

Медики хозрасчетной поликлиники городской больницы города Нефтекамск столкнулись с крайне странным пациентом. Мужчина проник в один из кабинетов через окном практически голым, на нем было только нижнее белье. Ворвавшись к специалистам без очереди он сразу сообщил о своих жалобах — его «ели черви».