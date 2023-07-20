«Меня едят черви»: голый мужчина устроил переполох в больнице в Башкирии

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Медики хозрасчетной поликлиники городской больницы города Нефтекамск столкнулись с крайне странным пациентом. Мужчина проник в один из кабинетов через окном практически голым, на нем было только нижнее белье. Ворвавшись к специалистам без очереди он сразу сообщил о своих жалобах — его «ели черви».
На видео видно как группа женщин-медиков и один мужчина в белом халате сдерживает натиск необычного посетителя медучреждения, а на полу лежит простыня, которую в конце видео одна из женщин берет в руки. Не исключено, что простыню намеревались использовать как «вязки», именно таким способом фиксируют разбушевавшихся пациентов психиатрического профиля.
В пресс-службе минздрава запрос Mkset о комментарии взяли в работу и в скором времени мы опубликуем комментарий ведомства. Сам факт произошедшего нам подтвердили в пресс-службе МВД Башкирии.
— Полицейские выехали на место происшествия. Мужчина находился в неадекватном состоянии. Сейчас он передан медицинским работникам, — сообщили правоохранители.