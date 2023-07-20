В Башкирии убийца хотел спрятать тело жертвы в могиле, но потерял его по пути туда

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
Завершено расследование уголовного дела по факту убийства, произошедшего в марте нынешнего года в Дюртюлинском районе Башкирии. Все, как это обычно и бывает, началось с совместного распития алкоголя, вспыхнул конфликт и 51-летний мужчина получил несколько ударов ножом в шею от нового 45-летнего знакомого.
45-летний мужчина решил оперативно скрыть следы преступления и похоронить жертву на ближайшем кладбище и не придумал ничего лучше, чем привязать жертву к автомобилю за ноги, предварительно укутав полиэтиленом. Однако конструкция оказалась ненадежной и тело мужчины потерялось по дороге.
Правоохранители оперативно выяснили кто возил тело потерпевшего и задержали мужчину, против которого имелись неопровержимые доказательства причастности. У него была обнаружена та самая веревка которой привязывали тело, а также на его одежде были найдены следы крови убитого.
Мужчина сознался в содеянном и ожидает утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд для рассмотрения по существу.