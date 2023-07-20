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В Башкирии убийца хотел спрятать тело жертвы в могиле, но потерял его по пути туда

20 июля 2023, 03:58
Фото: пресс-служба следкома по Башкирии

В Башкирии мужчина убил друга в бане, привязал к авто и потерял по пути на кладбищ

О завершении расследования «тарантиновского» уголовного дела рассказали в пресс-службе Следкома по Башкирии 19 июля.

Завершено расследование уголовного дела по факту убийства, произошедшего в марте нынешнего года в Дюртюлинском районе Башкирии. Все, как это обычно и бывает, началось с совместного распития алкоголя, вспыхнул конфликт и 51-летний мужчина получил несколько ударов ножом в шею от нового 45-летнего знакомого.

45-летний мужчина решил оперативно скрыть следы преступления и похоронить жертву на ближайшем кладбище и не придумал ничего лучше, чем привязать жертву к автомобилю за ноги, предварительно укутав полиэтиленом. Однако конструкция оказалась ненадежной и тело мужчины потерялось по дороге.

Правоохранители оперативно выяснили кто возил тело потерпевшего и задержали мужчину, против которого имелись неопровержимые доказательства причастности. У него была обнаружена та самая веревка которой привязывали тело, а также на его одежде были найдены следы крови убитого.

Мужчина сознался в содеянном и ожидает утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд для рассмотрения по существу.

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#Происшествия#Новости Башкирии#18+#Автомобиль#Ирина Деревянчук
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