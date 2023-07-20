В Башкирии убийца хотел спрятать тело жертвы в могиле, но потерял его по пути туда

Завершено расследование уголовного дела по факту убийства, произошедшего в марте нынешнего года в Дюртюлинском районе Башкирии. Все, как это обычно и бывает, началось с совместного распития алкоголя, вспыхнул конфликт и 51-летний мужчина получил несколько ударов ножом в шею от нового 45-летнего знакомого.