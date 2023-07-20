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В Башкирии изъяли более 100 кг наркотиков

20 июля 2023, 14:20
Фото: 1MI

Более 100 кг наркотиков изъяли сотрудники полиции в Башкирии с начала года

Подробности о возбужденных в республике уголовных делах о незаконном изготовлении, сбыте и хранение наркотиков сообщил глава МВД Башкирии Александр Прядко.

Так, за неполные семь месяцев 2023 года сотрудники полиции в Башкирии изъяли из незаконного оборота более 100 кг наркотиков и сильнодействующих веществ. Свыше 500 уголовных дел, связанных с незаконным изготовлением, сбытом и хранением наркотиков было передано в суд.

Отмечается, что за полгода полицейские суммарно раскрыли более 13 700 преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. В указанный период также было раскрыто 800 преступлений прошлых лет, из которых около 200 носят тяжкий либо особо тяжкий характер.

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