В Башкирии изъяли более 100 кг наркотиков

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Так, за неполные семь месяцев 2023 года сотрудники полиции в Башкирии изъяли из незаконного оборота более 100 кг наркотиков и сильнодействующих веществ. Свыше 500 уголовных дел, связанных с незаконным изготовлением, сбытом и хранением наркотиков было передано в суд.
Отмечается, что за полгода полицейские суммарно раскрыли более 13 700 преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. В указанный период также было раскрыто 800 преступлений прошлых лет, из которых около 200 носят тяжкий либо особо тяжкий характер.