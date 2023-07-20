В Башкирии изъяли более 100 кг наркотиков

Так, за неполные семь месяцев 2023 года сотрудники полиции в Башкирии изъяли из незаконного оборота более 100 кг наркотиков и сильнодействующих веществ. Свыше 500 уголовных дел, связанных с незаконным изготовлением, сбытом и хранением наркотиков было передано в суд.