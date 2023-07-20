В Башкирии чиновницу уволили за то, что она делала массаж

Женщина заработала на массаже 300 тысяч рублей за год и отразила доход в справке за 2022 год, чем заинтересовала прокуратуру. Глава администрации сельсовета получил представление от прокуратуры и по итогам рассмотрения акта управделами и по совместительству массажист была уволена в связи с утратой доверия.