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В Башкирии чиновницу уволили за то, что она делала массаж

20 июля 2023, 06:13
Фото: 1MI

Чиновница из Башкирии потеряла работу из-за второй незаконной работы массажисткой

Запрещенную муниципальным служащим работу и доход от нее в размере 300 тысяч выявили в прокуратуре, сообщает пресс-служба ведомства 20 июля.

Прокурорская проверка выявила, что управделами Кожай-Семеновского сельсовета в Миякинском районе утаила иной доход в размере 300 тысяч рублей. Получила она их оказывая услуги массажа, однако закон запрещает муниципальным служащим заниматься оплачиваемой работой за исключением преподавательской, научной и творческой.

Женщина заработала на массаже 300 тысяч рублей за год и отразила доход в справке за 2022 год, чем заинтересовала прокуратуру. Глава администрации сельсовета получил представление от прокуратуры и по итогам рассмотрения акта управделами и по совместительству массажист была уволена в связи с утратой доверия.

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#Ирина Деревянчук#Общество#Новости Башкирии#Прокуратура Башкирии
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