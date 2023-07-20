В Башкирии чиновницу уволили за то, что она делала массаж

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Прокурорская проверка выявила, что управделами Кожай-Семеновского сельсовета в Миякинском районе утаила иной доход в размере 300 тысяч рублей. Получила она их оказывая услуги массажа, однако закон запрещает муниципальным служащим заниматься оплачиваемой работой за исключением преподавательской, научной и творческой.
Женщина заработала на массаже 300 тысяч рублей за год и отразила доход в справке за 2022 год, чем заинтересовала прокуратуру. Глава администрации сельсовета получил представление от прокуратуры и по итогам рассмотрения акта управделами и по совместительству массажист была уволена в связи с утратой доверия.