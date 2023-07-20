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Posted Сегодня, 16:46

Published Сегодня, 16:46

Modified Сегодня, 17:18

Updated Сегодня, 17:18

Увольнение за массаж, экскурсия по рынку и иск аэропорту в Уфе

20 июля 2023, 16:46
О главных событиях 20 июля в Башкирии — в дайджесте Mkset

С 23 июля по 2 августа в Уфе пройдут Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». Для состязаний по велогонкам будет ограничено движение по Затонскому шоссе на въезде в Уфу — от съезда в сторону улицы Придорожной (напротив автозаправки) до съезда с проспекта Дружбы Народов. Подробнее о том, как и в какие дни будет перекрыто движение, Mkset рассказывал здесь.

Прокурорская проверка выявила, что управделами Кожай-Семеновского сельсовета в Миякинском районе утаила иной доход в размере 300 тысяч рублей. Получила она их оказывая услуги массажа, однако закон запрещает муниципальным служащим заниматься оплачиваемой работой за исключением преподавательской, научной и творческой.

В один из кабинетов хозрасчетной поликлиники городской больницы города Нефтекамск через окно проник неизвестный практически голый мужчина. Ворвавшись к специалистам без очереди он сразу сообщил о том, что его беспокоит — его якобы «едят черви». Ситуацию прокомментировали в пресс-службе МВД Башкирии.

В прошлую пятницу на въезд в аэропорт Уфы образовалась масштабная пробка, из-за который некоторые граждане опоздали на борт самолета. Жительница города в связи с этим предложила направить иск в суд на воздушную гавань. По её словам, многие были вынуждены оставить машины и бежать в аэропорт под дождем, чтобы успеть на самолет. Примечательно, что многие пользователи поддержали инициативу с подачей иска на аэропорт.

Mkset отправился на еще один из самых популярных продуктовых рынков Уфы — Колхозный, который существовал еще в отдельном городе. Рассказываем, какая там обстановка сейчас и что продают.

#Азамат Нухов
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