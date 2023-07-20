Увольнение за массаж, экскурсия по рынку и иск аэропорту в Уфе

В прошлую пятницу на въезд в аэропорт Уфы образовалась масштабная пробка, из-за который некоторые граждане опоздали на борт самолета. Жительница города в связи с этим предложила направить иск в суд на воздушную гавань. По её словам, многие были вынуждены оставить машины и бежать в аэропорт под дождем, чтобы успеть на самолет. Примечательно, что многие пользователи поддержали инициативу с подачей иска на аэропорт.