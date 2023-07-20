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Труп мужчины нашли в необычном месте в Башкирии

20 июля 2023, 09:55
Фото: Midjourney

В Башкирии автомобиль с 43-летним водителем затонул в озере Лобода

По неизвестной причине мужчина, двигавшийся по проселочной дороге, съехал в озеро в Кармаскалинском районе, сообщили в пресс-службе региональной Госатоинспекции

Сообщается, что инцидент произошел ранее сегодня на в Краснокамском районе республики. В салоне затонувшего на дне озера Лобода автомобиля Chevrolet Niva обнаружили тело 43-летнего мужчины. Отмечается, что мужчина был лишен водительских прав.

По одной из версий, мужчина двигался по проселочной дороге в сторону местного рыболовного хозяйства. По неизвестной причине в какой-то момент мужчина съехал в озере, где впоследствии утонул вместе с автомобилем.

Напомним, ранее в Башкирии отечественная легковушка затонула в Ямашлинском водохранилище. В результате инцидента погибли три пассажирки авто. Отмечается, что единственной выжившей осталась женщина, находившаяся за рулем в нетрезвом состоянии.

#Азамат Нухов
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