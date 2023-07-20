Труп мужчины нашли в необычном месте в Башкирии

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Сообщается, что инцидент произошел ранее сегодня на в Краснокамском районе республики. В салоне затонувшего на дне озера Лобода автомобиля Chevrolet Niva обнаружили тело 43-летнего мужчины. Отмечается, что мужчина был лишен водительских прав.
По одной из версий, мужчина двигался по проселочной дороге в сторону местного рыболовного хозяйства. По неизвестной причине в какой-то момент мужчина съехал в озере, где впоследствии утонул вместе с автомобилем.
Напомним, ранее в Башкирии отечественная легковушка затонула в Ямашлинском водохранилище. В результате инцидента погибли три пассажирки авто. Отмечается, что единственной выжившей осталась женщина, находившаяся за рулем в нетрезвом состоянии.