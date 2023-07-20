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Суд в Новосибирске вынес приговор местным жителям

20 июля 2023, 07:59
В Октябрьском районе Новосибирска суд вынес приговор четверым местным жителям, двое из которых работали в банке. Все осужденные признали их виновными в совершении мошенничества.

Согласно решению суда, в октябре 2012 года учредитель одного из ООО сговорился с осужденными, которые уже были признаны виновными ранее, пишет ИА RuNews24.ru

Они подали заявку на получение кредита в банк, а в июле 2013 года также запросили увеличение лимита финансирования. По информации, предоставленной Новосибирской областной прокуратурой, сотрудники банка составили положительное кредитное заключение на основе недостоверных данных о финансово-хозяйственной деятельности ООО. Банк дважды одобрил кредит и выдал более 180 млн рублей.

Суд признал всех жителей Новосибирска виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы от 3 до 4,6 лет. Мошенники проведут это время в исправительной колонии общего режима.

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