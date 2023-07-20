Суд в Новосибирске вынес приговор местным жителям

Они подали заявку на получение кредита в банк, а в июле 2013 года также запросили увеличение лимита финансирования. По информации, предоставленной Новосибирской областной прокуратурой, сотрудники банка составили положительное кредитное заключение на основе недостоверных данных о финансово-хозяйственной деятельности ООО. Банк дважды одобрил кредит и выдал более 180 млн рублей.