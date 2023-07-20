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Стало известно когда в Башкирию после дождей вернется 30-градусная жара

20 июля 2023, 04:55
Фото: 1MI

В конце июля в Башкирию на смену дождям и прохладе вернется 30-градусная жара

Лето еще не закончилась и уже в нынешнем месяце в республику вернется жара, заявили синоптики Гисметео.

Пока Башкирия отдыхает от аномальной жары и переживает дождливый период, синоптики обнадеживают прогнозом о том, что жара еще вернется, причем произойдет это уже в текущем месяце.

На нынешней неделе по информации Башгидрометцентра республику все еще ждут кратковременные дожди, умеренный, но порывистый днем ветер, днем комфортная температура от 21 до 26 градусов, по ночам от 11 до 16 градусов.

Все изменится с середины следующей недели, ночью станет теплее — от 15 до 18 градусов, днем незначительно потеплеет до 24-26 градусов, с четверга 27 июля начнется жара, днем прогнозируется температура воздуха в 30-32 градуса, ночью тоже будет тепло, около 19 градусов. Такая температура воздуха в республике сохранится до первых чисел августа.

В Башкирии сохранится дождливая погода
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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Погода#Новости Башкирии#Аномальная жара#Жара#Лето#Летний оздоровительный отдых
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