Стало известно когда в Башкирию после дождей вернется 30-градусная жара

Все изменится с середины следующей недели, ночью станет теплее — от 15 до 18 градусов, днем незначительно потеплеет до 24-26 градусов, с четверга 27 июля начнется жара, днем прогнозируется температура воздуха в 30-32 градуса, ночью тоже будет тепло, около 19 градусов. Такая температура воздуха в республике сохранится до первых чисел августа.