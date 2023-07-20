Сплошные минусы или посмотреть на один раз: что туристы говорят об отдыхе в Уфе

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Updated Сегодня, 06:17
Пользователь с ником Мама зайченка оценила в Уфе природу, памятники, парки и фонтаны. В числе минусов женщина отметила, что старые постройки не отделены от новостроек.
— Сделали вывод, что больше сюда не приедем — одного раза достаточно. Много зелени, много памятников, фонтанов и парков, много новых домов и магазинов, но показалось, что делать здесь особо нечего. Если только выезжать отдыхать на природу — ловить рыбу и купаться, отдыхать в санаториях данного края, — считает гостья Уфы.
Пользователь ko745 побывал в Уфе летом прошлого года и отметил, что город ему как «подростку из глубинки» очень понравился.
— Нас сразу на следующий день нашей университетской смены повезли на экскурсионном автобусе по городу. Нас было более 100 человек с сопровождающими. Красивый промышленный город с многовековой историей. Виды со стороны реки Белая запоминаются, так как буйство зелени над голубой гладью реки под небом с облаками создают дивные пейзажи. Город запомнился чистотой улиц, широкими и ровными дорогами, соседство зданий с зелёными парками — контрастностью, понравилось, что город на равне с современными и модными зданиями чтит исторические памятники и удачно всё вписывается в инфраструктуре. Уфа мне запомнится надолго, так как этот город был первым городом России, который открыл свои объятия нам, простым подросткам из глубинки, — добавил молодой человек.
Положительно отзывается об Уфе и другая гостья, которая посетила в столице Башкирии лимонарий.
— Место очень красивое, есть, на что посмотреть, растений действительно очень много. Было очень интересно и взрослым, и детям. Стоимость вполне доступная, можно приобрести растения, а плоды купить можно только осенью. После экскурсии можно самостоятельно походить и пофотографироваться, — поделилась впечатлениями Дарья И.
По словам пользователя с ником hazzze, чем севернее, тем хуже дела с экологией города — в Черниковке расположена «не очень» экологичная промышленность. Также, по словам пользователя, в городе всё не очень хорошо с водой.
-В Шакше, насколько я знаю, дела с этим лучше, но рядом «Кроношпан», что явно не пойдет на пользу экологии. Также к минусам пропишу отсутствие парковок, дома строят впритык, ибо уже некуда, дороги расширять некуда, машины ставить тоже, в общем, для автомобилистов дела обстоят не супер. Велодорожки, точнее разметки на тротуарах, веселят: они и так узкие, иначе никак, так они еще и двухстороннее движение на них нарисовали. Двуногий народ потихоньку привыкать начинает, старается не идти по велозоне. Но что удивляет, так это то, что находится немало велосипедистов, которые, кажется, страдают либо близорукостью, либо слабоумием, и устраивают шашки на пешеходной дорожке. Также увеличилось количество разгуливающей пьяни, попрошаек, наркоманов. Не хватает лежащих полицейских во дворах. Во дворе играют дети, могут выбежать на проезжую часть внезапно, а там недошумахеры эти! Всё остальное, что можно представить, думаю, имеет положительный оттенок в Уфе. Особо выделяется, наверное, природа, природа здесь красива, её и отмечу, — честно поделился мнением гость.
Вместе с этим свой отзыв оставила некий пользователь Pupsiri, который, с его слов, живет в Уфе уже 20 лет. Он решил поделиться с туристами честным отзывом об Уфе и посоветовал, куда им сходить погулять в городе.
— Климат в Уфе умеренный, летом +25…+30, зимой -15…-20. Воздух, конечно, загазованный, город немаленький, машин огромное множество, пробки в основном в вечернее время с 5-7. Современные, красивые здания живут в гармонии со стандартными хрущевками и двеятиэтажными коробками, — признался уфимец.
Кроме того, пользователь назвал свои любимые места в Уфе и объяснил, почему туда нужно обязательно сходить.
Площадь Салавата Юлаева — Находится в южной части города, рядом с Телецентром. Летом здесь работают красивейшие фонтаны, зимой большие горки, елка, ледяные скульптуры. Я обожаю тут бывать, когда мне плохо. Сразу поднимается настроение, и как-то успокаиваешься
Церковь Иисуса Христа. Расположена по улице Российской, параллельно идущей с улицей Проспект Октября. Вообще-то это сенагога, как мне сказали, но безумно красивая. Пожалуй, это мое место силы. Чувствуешь прилив сил, одухотворенность. Очень необычное здание, не правда ли?!
Парк победы. Расположен в северной части города. Зеленые ели и сосны, белочки, пушки, танк, живописный вид на реку — все это вы найдете здесь. В парке работает музей. Если вы хотите просто погулять и подышать свежим воздухом, то вам сюда. Внизу течет река Белая, находятся пляж и бескрайний лесной массив. Закаты здесь великолепные!
Улица Ленина. Центральная улица Уфы. К Новому году её очень красиво украшают. Там же находится Гостиный двор, Театр оперы и балета.
Сад им. Аксакова. Милое местечко рядом с улицей Ленина. Летом там плавают лебеди.
«Еще немного прикольных местечек: Горсовет, Трамплин, Ботанический сад, мечеть Ляля-Тюльпан, река Белая, Монумент Дружбы. Приезжайте к нам все, у нас хорошо!», — заверил уфимец.
Напомним, Башкирия выпала из десятки туристического рейтинга по итогам 2022 года. По словам министра предпринимательства и туризма Рустем Афзалова, объем туристского потока в 2022 году составил в Башкирии 1,9 млн поездок.