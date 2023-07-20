Сплошные минусы или посмотреть на один раз: что туристы говорят об отдыхе в Уфе

-В Шакше, насколько я знаю, дела с этим лучше, но рядом «Кроношпан», что явно не пойдет на пользу экологии. Также к минусам пропишу отсутствие парковок, дома строят впритык, ибо уже некуда, дороги расширять некуда, машины ставить тоже, в общем, для автомобилистов дела обстоят не супер. Велодорожки, точнее разметки на тротуарах, веселят: они и так узкие, иначе никак, так они еще и двухстороннее движение на них нарисовали. Двуногий народ потихоньку привыкать начинает, старается не идти по велозоне. Но что удивляет, так это то, что находится немало велосипедистов, которые, кажется, страдают либо близорукостью, либо слабоумием, и устраивают шашки на пешеходной дорожке. Также увеличилось количество разгуливающей пьяни, попрошаек, наркоманов. Не хватает лежащих полицейских во дворах. Во дворе играют дети, могут выбежать на проезжую часть внезапно, а там недошумахеры эти! Всё остальное, что можно представить, думаю, имеет положительный оттенок в Уфе. Особо выделяется, наверное, природа, природа здесь красива, её и отмечу, — честно поделился мнением гость.