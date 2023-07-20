Сладкие комплименты и дегустация: рассказываем о неочевидном с рынка на окраине Уфы

Несмотря на то, что в наше время очень популярно заказывать продукты онлайн, на рынке очень много людей даже в будний день — порой сложно пройти между точками, что говорит о том, что Колхозный рынок пользуется своей популярностью до сих пор. В основном на рынок приходят люди более зрелого возраста, по некоторым сразу видно, что идут они в конкретную точку к уже знакомому продавцу — такие люди, как правило, закупаются не в первый раз.