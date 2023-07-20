Родители осужденного юриста Войцеха просят освободить сына и привлечь судей к ответу

Сообщается, что 18 июля должно было состояться заседание по делу, однако в конечном итоге оно было отложено по причине того, что Войцех не был доставлен в суд. Родители экс-адвоката утверждают, что в следственный изолятор «не было даже передано поручение доставить подсудимого». Заседания в прошлом месяце также были отложены.