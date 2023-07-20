Родители осужденного юриста Войцеха просят освободить сына и привлечь судей к ответу

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Published Сегодня, 08:30
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Updated Сегодня, 08:32
Близкие родственники осужденного за кредитное мошенничество экс-адвоката Александра Войцеха обрались в Верховный суд России с просьбой лишить полномочий двух судей Кировского райсуда Уфы Булатовой Р.А. и Набиева Р.Р.
В тексте обращения близкие родственники осужденного сообщают об уголовном преследовании Александра Войцеха, в частности, обращают внимание на то, что их сын частично погасил долг по кредитам, а сами банки претензий к нему не имеют в связи с отсутствием ущерба. Частично долг был погашен по причине хищение средств группой лиц, утверждается в обращении.
Напомним, что Александр Войцех в сентябре 2022 года был признан виновным по статье 159.1 УК РФ, приговор был вынесен судьей Набиевым Р. Р. Однако в апреле этого года 6-й кассационный суд приговор отменил и направил дело на повторное рассмотрение уже судьей Булатовой Р.А.
Как отмечается в обращении, за это время рассмотрение дела не началось, тем временем Александр Войцех содержится в СИЗО «по надуманным основанием», так как до приговора в сентябре прошлого года он находился на свободе.
Сообщается, что 18 июля должно было состояться заседание по делу, однако в конечном итоге оно было отложено по причине того, что Войцех не был доставлен в суд. Родители экс-адвоката утверждают, что в следственный изолятор «не было даже передано поручение доставить подсудимого». Заседания в прошлом месяце также были отложены.
Обращают внимание родители осужденного и на судью Набиева Р.Р., который изначально вынес приговор их сыну. Они уверены факт того, что приговор был признан незаконным 6-м кассационным судом является основанием для возбуждения дисциплинарного производства. К тому же, в 2020 году судья оправдал бывшего премьер-министра Башкирии Гурьева, который после нового рассмотрения дела был осужден.
— Но судья Набиев Р.Р. продолжает работает судьей и не понес никакого наказания. Более того, как нам известно, в прошлом году он планировал стать заместителем председателя Советского районного суда Уфы, получил одобрение в Верховном суде республики. Но не прошел согласование в Москве, — заявляют родители Войцеха в обращении к председателю Верховного суда РФ.
Так, в обращении родственники экс-адвоката просят изъять дело Войцеха из производства судьи Булатовой Р.А, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении нее и Набиева Р.Р. с последующим прекращением их полномочий в качестве судей.