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РЭО: 10 регионов задействуют электронные модели обращения с отходами

20 июля 2023, 19:19
Фото: piqsels.com
Российский экологический оператор (РЭО) представил цифровое решение для формирования электронных моделей территориальных схем. В первом полугодии 2023 года этой разработкой воспользовались 10 регионов.

Среди регионов, которые уже начали использовать новое решение, — ДНР, ЛНР, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Ингушетия, Мурманская, Запорожская, Херсонская, Курганская, Калининградская области. Об этом информирует gorod55.

«Более 10 регионов страны начали использовать электронные модели территориальных схем обращения с отходами на базе стандартизованного информационного решения, разработанного Российским экологическим оператором», — подвел итог гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он также рассказал, что использование типового решения в форме электронной модели территориальных схем обеспечило государству экономию до 50 миллионов рублей бюджетных средств, предоставило инструмент для контроля за актуальным состоянием отрасли и позволило получить прогноз ее развития.

Именно благодаря разработке электронных моделей удалось оцифровать столь солидный объем данных, собрать самую последнюю информацию об источниках образования отходов и местах их накопления (контейнерных площадках), составить сценарии развития системы обращения с ТКО.

Ожидается, что до конца этого года уже 20 регионов присоединятся к использованию типового решения, запущенного РЭО.

«Радует, что цифровые модели территориальных схем становятся востребованным инструментом», — сообщила Валерия Гулимова, исполнительный директор ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс». По ее мнению, несмотря на успешность нововведения РЭО, каждый регион, при наличии осознанных потребностей и ресурсов, имеет право создать свой вариант территориальной схемы. На сегодня в России применяют гибкий подход с сохранением открытых возможностей для предложения и развития разнообразных программных решений. Со стороны РЭО такое решение представляет собой весомую поддержку для регионов.

Кроме того, данные решения помогут отрасли продвинуться к выполнению целей формирования экономики замкнутого цикла.

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