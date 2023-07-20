РЭО: 10 регионов задействуют электронные модели обращения с отходами

«Радует, что цифровые модели территориальных схем становятся востребованным инструментом», — сообщила Валерия Гулимова, исполнительный директор ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс». По ее мнению, несмотря на успешность нововведения РЭО, каждый регион, при наличии осознанных потребностей и ресурсов, имеет право создать свой вариант территориальной схемы. На сегодня в России применяют гибкий подход с сохранением открытых возможностей для предложения и развития разнообразных программных решений. Со стороны РЭО такое решение представляет собой весомую поддержку для регионов.