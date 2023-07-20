РЭО: 10 регионов задействуют электронные модели обращения с отходами

Posted Сегодня, 19:19
Published Сегодня, 19:19
Modified Сегодня, 19:19
Updated Сегодня, 19:19
Среди регионов, которые уже начали использовать новое решение, — ДНР, ЛНР, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Ингушетия, Мурманская, Запорожская, Херсонская, Курганская, Калининградская области. Об этом информирует gorod55.
«Более 10 регионов страны начали использовать электронные модели территориальных схем обращения с отходами на базе стандартизованного информационного решения, разработанного Российским экологическим оператором», — подвел итог гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он также рассказал, что использование типового решения в форме электронной модели территориальных схем обеспечило государству экономию до 50 миллионов рублей бюджетных средств, предоставило инструмент для контроля за актуальным состоянием отрасли и позволило получить прогноз ее развития.
Именно благодаря разработке электронных моделей удалось оцифровать столь солидный объем данных, собрать самую последнюю информацию об источниках образования отходов и местах их накопления (контейнерных площадках), составить сценарии развития системы обращения с ТКО.
Ожидается, что до конца этого года уже 20 регионов присоединятся к использованию типового решения, запущенного РЭО.
«Радует, что цифровые модели территориальных схем становятся востребованным инструментом», — сообщила Валерия Гулимова, исполнительный директор ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс». По ее мнению, несмотря на успешность нововведения РЭО, каждый регион, при наличии осознанных потребностей и ресурсов, имеет право создать свой вариант территориальной схемы. На сегодня в России применяют гибкий подход с сохранением открытых возможностей для предложения и развития разнообразных программных решений. Со стороны РЭО такое решение представляет собой весомую поддержку для регионов.
Кроме того, данные решения помогут отрасли продвинуться к выполнению целей формирования экономики замкнутого цикла.