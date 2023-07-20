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Пьяный уфимец хотел подшутить над товарищем и едва не угодил за решетку

20 июля 2023, 09:31
Фото: 1MI

Уфимец получил условный срок после того как разогрел на плите патрон

Мужчина во время застолья у себя в квартире разогрел холостой патрон, в результате чего произошел хлопок, похожий на выстрел.

В Уфе горожанин пошел под суд за незаконное хранение огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Как сообщает «КП-Уфа», обнаружились предметы в результате желания мужчины подшутить над своим товарищем.

Так, в январе 2022 года во время застолья уфимец решил напугать своего гостя и разогрел на плите холостой патрон. Соседи же услышали хлопок, похожий на выстрел и вызвали полицию. Правоохранители в свою очередь при осмотре квартиры и обнаружили запрещенные предметы, а именно около 2,5 кг пороха и обрез охотничьего ружья.

Вину свою уфимец признал и судье Калининского райсуда Уфы был приговорен к 6,5 годам условно с испытательным сроком в три года и штрафу в 10 тысяч рублей.

#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Новости Уфы#Происшествия#Происшествие#Оружие#Незаконное хранение оружия
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