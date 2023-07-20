Пьяный уфимец хотел подшутить над товарищем и едва не угодил за решетку

Так, в январе 2022 года во время застолья уфимец решил напугать своего гостя и разогрел на плите холостой патрон. Соседи же услышали хлопок, похожий на выстрел и вызвали полицию. Правоохранители в свою очередь при осмотре квартиры и обнаружили запрещенные предметы, а именно около 2,5 кг пороха и обрез охотничьего ружья.