Пьяный уфимец хотел подшутить над товарищем и едва не угодил за решетку

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
В Уфе горожанин пошел под суд за незаконное хранение огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Как сообщает «КП-Уфа», обнаружились предметы в результате желания мужчины подшутить над своим товарищем.
Так, в январе 2022 года во время застолья уфимец решил напугать своего гостя и разогрел на плите холостой патрон. Соседи же услышали хлопок, похожий на выстрел и вызвали полицию. Правоохранители в свою очередь при осмотре квартиры и обнаружили запрещенные предметы, а именно около 2,5 кг пороха и обрез охотничьего ружья.
Вину свою уфимец признал и судье Калининского райсуда Уфы был приговорен к 6,5 годам условно с испытательным сроком в три года и штрафу в 10 тысяч рублей.