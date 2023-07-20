«Приносим извинения»: что произошло на озёрах в Соль-Илецке

Сообщается, что в обеденное время сегодня, 20 июля, на территории курорта случился программный сбой в системе работы входных групп. Вследствие этого в течение 30 минут на турникетах при входе не считывались карты. При этом отмечается, что автоматические кассы работали в штатном режиме. Посетители, приобретавшие бумажные билеты, могли пройти беспрепятственно.