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«Приносим извинения»: что произошло на озёрах в Соль-Илецке

20 июля 2023, 12:47
Фото: Соленые озера курорт Соль-Илецк// Telegram

На популярном у жителей Башкирии курорте произошел сбой техники

Из-за программного сбоя в системе работы входных групп у посетителей курорта возникли трудности с доступом на территорию соленых озер, сообщили в пресс-службе администрации курорта в Соль-Илецке

Сообщается, что в обеденное время сегодня, 20 июля, на территории курорта случился программный сбой в системе работы входных групп. Вследствие этого в течение 30 минут на турникетах при входе не считывались карты. При этом отмечается, что автоматические кассы работали в штатном режиме. Посетители, приобретавшие бумажные билеты, могли пройти беспрепятственно.

Систему вновь запустили после перезагрузки. В настоящий момент все входные группы работают исправно. Подчеркивается, что давки и неразберихи в связи с возникшей ситуацией не было.

— Администрация курорта приносит извинения за причинённую сбоем задержку и благодарит отдыхающих за благоразумие и порядок на входных группах, — сообщили в пресс-службе курорта.
#Азамат Нухов
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