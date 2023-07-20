«Приносим извинения»: что произошло на озёрах в Соль-Илецке

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Сообщается, что в обеденное время сегодня, 20 июля, на территории курорта случился программный сбой в системе работы входных групп. Вследствие этого в течение 30 минут на турникетах при входе не считывались карты. При этом отмечается, что автоматические кассы работали в штатном режиме. Посетители, приобретавшие бумажные билеты, могли пройти беспрепятственно.
Систему вновь запустили после перезагрузки. В настоящий момент все входные группы работают исправно. Подчеркивается, что давки и неразберихи в связи с возникшей ситуацией не было.
— Администрация курорта приносит извинения за причинённую сбоем задержку и благодарит отдыхающих за благоразумие и порядок на входных группах, — сообщили в пресс-службе курорта.