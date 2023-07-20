«Попали в окружение»: глава района Башкирии сделал заявление по ситуации на СВО

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Глава Белокатайского района Башкирии заявил о безвестной пропаже уроженца района, который участвовал в СВО. Речь идет о 31-летнем Максиме Патракове, по информации главы района он выходил на связь с родными 9 сентября прошлого года, а его сослуживцы сообщали о том, что мужчина якобы попал в окружение под городом Изюм близ села Веселое. Называет Минигалин и позывной разыскиваемого мужчины — «Тополь 55».
Раскрыл Минигалин и особые приметы пропавшего уроженца Белокатайского района — татуировки на спине и на правой руке.
— Если вам что-либо известно о местонахождении Максима или обстоятельствах его исчезновения, сообщите по телефону: 112, 8(34750)2-10-02, 8(34748)3-07-10, — призвал чиновник на своей странице в социальной сети ВКонтакте.