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«Попали в окружение»: глава района Башкирии сделал заявление по ситуации на СВО

20 июля 2023, 07:40
Фото: vk.com/glava_belokatai

Глава района Башкирии заявил о поисках пропавшего еще в сентябре участника СВО

Пост с информацией о военнослужащем в своих соцсетях разместил глава Белокатайского района Башкирии Масхут Минигалин 19 июня.

Глава Белокатайского района Башкирии заявил о безвестной пропаже уроженца района, который участвовал в СВО. Речь идет о 31-летнем Максиме Патракове, по информации главы района он выходил на связь с родными 9 сентября прошлого года, а его сослуживцы сообщали о том, что мужчина якобы попал в окружение под городом Изюм близ села Веселое. Называет Минигалин и позывной разыскиваемого мужчины — «Тополь 55».

Раскрыл Минигалин и особые приметы пропавшего уроженца Белокатайского района — татуировки на спине и на правой руке.

— Если вам что-либо известно о местонахождении Максима или обстоятельствах его исчезновения, сообщите по телефону: 112, 8(34750)2-10-02, 8(34748)3-07-10, — призвал чиновник на своей странице в социальной сети ВКонтакте.
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#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии#Участники СВО#СВО#Ирина Деревянчук
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