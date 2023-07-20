«Попали в окружение»: глава района Башкирии сделал заявление по ситуации на СВО

Глава Белокатайского района Башкирии заявил о безвестной пропаже уроженца района, который участвовал в СВО. Речь идет о 31-летнем Максиме Патракове, по информации главы района он выходил на связь с родными 9 сентября прошлого года, а его сослуживцы сообщали о том, что мужчина якобы попал в окружение под городом Изюм близ села Веселое. Называет Минигалин и позывной разыскиваемого мужчины — «Тополь 55».