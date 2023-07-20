Пенсионеры могут стать наставниками в российских школах

Posted Сегодня, 17:52
Published Сегодня, 17:52
Modified Сегодня, 17:54
Updated Сегодня, 17:54
В интервью RT он отметил, что такая инициатива является очень полезной и важной.
Рязанский подчеркнул, что на пенсии находится достаточное количество людей, которые могут продолжать приносить значительную пользу обществу. Он считает, что данную идею необходимо тщательно проработать, особенно в регионах, и обеспечить административное единообразие в её реализации.
Представитель Союза пенсионеров подчеркнул, что вопросы организации и проведения наставничества должны решаться с учётом местных особенностей, и регионам следует предоставить соответствующие полномочия. Он подчеркнул, что данная форма работы может проходить гибко, не обязательно с полным рабочим днём, и обладает огромным воспитательным потенциалом.
В качестве примера, Рязанский упомянул практику из других стран, когда дедушки и бабушки приходят в классы и проводят уроки труда.