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Published Сегодня, 17:52

Modified Сегодня, 17:54

Updated Сегодня, 17:54

Пенсионеры могут стать наставниками в российских школах

20 июля 2023, 17:52
Представитель Союза пенсионеров России, Валерий Рязанский, выразил поддержку идеи привлечения неработающих пенсионеров с профильным образованием к наставничеству в школах.

В интервью RT он отметил, что такая инициатива является очень полезной и важной.

Рязанский подчеркнул, что на пенсии находится достаточное количество людей, которые могут продолжать приносить значительную пользу обществу. Он считает, что данную идею необходимо тщательно проработать, особенно в регионах, и обеспечить административное единообразие в её реализации.

Представитель Союза пенсионеров подчеркнул, что вопросы организации и проведения наставничества должны решаться с учётом местных особенностей, и регионам следует предоставить соответствующие полномочия. Он подчеркнул, что данная форма работы может проходить гибко, не обязательно с полным рабочим днём, и обладает огромным воспитательным потенциалом.

В качестве примера, Рязанский упомянул практику из других стран, когда дедушки и бабушки приходят в классы и проводят уроки труда.

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