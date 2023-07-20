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Небольшое ДТП заблокировало выезд из целого района в Уфе

20 июля 2023, 10:50
Фото: Яндекс.Пробки

В Уфе ДТП у Кузнецовского затона заблокировало выезд и создало огромную пробку

Кадры происшествия и его последствий в виде пробки публикуют очевидцы в соцсетях 20 июля.

Пока на дворе четверг, а даже не пятница, Кузнецовский затон в Уфе еще до наступления часа-пик застыл в огромной пробке, из-за небольшого ДТП, которое заблокировало выезд из района. Очевидцы в соцсетях публикуют видео.

Видео: телеграм-канал БашДТП
— Только что-то открыли-перекрыли, все, одна тупость. Все, пацаны, со стороны Нагаево не проехать, — комментирует автор видео и снимает как «самые ушлые» объезжают затор.

Напомним, не так давно мы инспектировали строительство улицы Генерала Рыленко и собственно развязки на улице Пугачева. Также недавно обстановку на стройке. завершения которой ждет весь Кузнецовский затон, да и вся Уфа.

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#Ирина Деревянчук#ДТП#Уфа#Город#Новости Уфы#Транспорт#Автомобиль#Дороги#Пробки#Видео
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