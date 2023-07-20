Небольшое ДТП заблокировало выезд из целого района в Уфе

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Пока на дворе четверг, а даже не пятница, Кузнецовский затон в Уфе еще до наступления часа-пик застыл в огромной пробке, из-за небольшого ДТП, которое заблокировало выезд из района. Очевидцы в соцсетях публикуют видео.
— Только что-то открыли-перекрыли, все, одна тупость. Все, пацаны, со стороны Нагаево не проехать, — комментирует автор видео и снимает как «самые ушлые» объезжают затор.
Напомним, не так давно мы инспектировали строительство улицы Генерала Рыленко и собственно развязки на улице Пугачева. Также недавно обстановку на стройке. завершения которой ждет весь Кузнецовский затон, да и вся Уфа.