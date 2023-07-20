На Затонском шоссе в Уфе ограничат движение на несколько дней

С 23 июля по 2 августа столица Башкирии примет Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». Соревнования пройдут по 21 дисциплине, среди которых — велосипедные гонки️. Для состязаний в данной дисциплине Затонское шоссе на въезде в Уфу — от съезда в сторону улицы Придорожной (напротив автозаправки) до съезда с проспекта Дружбы Народов будут перекрывать:

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24 июля с 8:00 до 16:00;

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26 июля с 9:00 до 13:00;

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27 июля с 7:00 до 14:00;

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28 июля с 8:00 до 17:00;

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29 июля с 7:00 до 17:00.