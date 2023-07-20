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На Затонском шоссе в Уфе ограничат движение на несколько дней

20 июля 2023, 09:02
Фото: 1MI

24 и с 26 по 29 июля в Уфе на пару часов и на весь день перекроют Затонское шоссе

Перекрытия на шоссе будут связаны с проведением Летних игр сурдлимпийцев, сообщили в мэрии Уфы 20 июня.

Уфу ожидают продолжительные перекрытия. На этот раз на Затонском шоссе, и это не связано с текущим ремонтом Затонского моста, который несколько задержался из-за выявленных при работах особенностей.

С 23 июля по 2 августа столица Башкирии примет Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». Соревнования пройдут по 21 дисциплине, среди которых — велосипедные гонки️. Для состязаний в данной дисциплине Затонское шоссе на въезде в Уфу — от съезда в сторону улицы Придорожной (напротив автозаправки) до съезда с проспекта Дружбы Народов будут перекрывать:

24 июля с 8:00 до 16:00;

26 июля с 9:00 до 13:00;

27 июля с 7:00 до 14:00;

28 июля с 8:00 до 17:00;

29 июля с 7:00 до 17:00.

Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к ограничениям на дороге.

В Уфе на полтора месяца частично перекроют движение на Затонском мосту
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#Ирина Деревянчук#Уфа#Город#Новости Уфы#Транспорт#Автомобиль#Дороги#Пробки
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