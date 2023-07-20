«На моих глазах»: уфимка предложила судиться после произошедшего в аэропорту

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
В социальный сетях жительница Уфы призвала всех пострадавших оформить коллективный иск в адрес аэропорта города.
Дело в том, что в минувшую пятницу на въезд в воздушную гавань произошел транспортный коллапс из-за технического сбоя оборудования автопарковочного комплекса. Сообщалось, что многие пассажиры были вынуждены бежать до здания аэропорта, чтобы не опоздать на своей рейс.
В частности, женщина назвала позором то, что единственный аэропорт в Башкирии не может «нормально работать».
— Люди, бросая машины, бежали под дождём, чтобы успеть на вылет. Ливень был жёсткий, а очередь аж до центра Уфы, — возмущается женщина.
В самом аэропорту ситуация, с ее слов, была ни чуть не лучше: толпы людей и семей, которые опоздали на свой рейс и были вынуждены отменять брони.
— Это просто какой-то ужас. Одна женщина с маленькими детьми опоздала на рейс на моих глазах и её не пустили. Другая тоже опоздала на рейс и звонила, чтоб снять другую бронь, поскольку потеряла свою стыковку из Москвы, — пишет уфимка.
В комментариях к посту инициативу поддержали не многие. Например, Марат Х. заявил, что семьям с маленькими детьми лучше сидеть дома, а не «куда-то таскаться», ведь, по его мнению, в самолете дети «орут как резанные», а в отелях плохо себя ведут. Подавляющее большинство пользователей отметило, что в аэропорт следует приезжать за 2-3 часа до регистрации.
Удивительно, но в воскресенье на въезд в аэропорт, как заверяет Евгения К., пробки уже не было. Предполагаем, что связано это с тем, что проблему с техническим сбоем в аэропорту решили еще в тот же день.
— Просто выезжать надо заранее из дома, — посоветовала женщина.
«Крик души» пассажирки поддержала Светлана С. и подтвердила, что для многих ситуация в тот день была безвыходная.
— Там хоть за четыре часа приезжай нереально было пробиться. Тем кто на такси можно было пробежать пешком, а кто со своим автомобилем никуда не деться. Наверное можно на возврат средств за билет подать, но успех маловероятен, — утверждает Светлана.