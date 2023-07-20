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«На моих глазах»: уфимка предложила судиться после произошедшего в аэропорту

20 июля 2023, 11:50
Фото: Midjourney

Уфимка предложила подать в суд из-за транспортного коллапса на въезд в аэропорт

В прошлую пятницу на въезд в аэропорт Уфы образовалась масштабная пробка, из-за который некоторые граждане опоздали на борт самолета. Сейчас уфимка предложила направить иск в суд на воздушную гавань.

В социальный сетях жительница Уфы призвала всех пострадавших оформить коллективный иск в адрес аэропорта города.

Дело в том, что в минувшую пятницу на въезд в воздушную гавань произошел транспортный коллапс из-за технического сбоя оборудования автопарковочного комплекса. Сообщалось, что многие пассажиры были вынуждены бежать до здания аэропорта, чтобы не опоздать на своей рейс.

В частности, женщина назвала позором то, что единственный аэропорт в Башкирии не может «нормально работать».

— Люди, бросая машины, бежали под дождём, чтобы успеть на вылет. Ливень был жёсткий, а очередь аж до центра Уфы, — возмущается женщина.

В самом аэропорту ситуация, с ее слов, была ни чуть не лучше: толпы людей и семей, которые опоздали на свой рейс и были вынуждены отменять брони.

— Это просто какой-то ужас. Одна женщина с маленькими детьми опоздала на рейс на моих глазах и её не пустили. Другая тоже опоздала на рейс и звонила, чтоб снять другую бронь, поскольку потеряла свою стыковку из Москвы, — пишет уфимка.

В комментариях к посту инициативу поддержали не многие. Например, Марат Х. заявил, что семьям с маленькими детьми лучше сидеть дома, а не «куда-то таскаться», ведь, по его мнению, в самолете дети «орут как резанные», а в отелях плохо себя ведут. Подавляющее большинство пользователей отметило, что в аэропорт следует приезжать за 2-3 часа до регистрации.

Удивительно, но в воскресенье на въезд в аэропорт, как заверяет Евгения К., пробки уже не было. Предполагаем, что связано это с тем, что проблему с техническим сбоем в аэропорту решили еще в тот же день.

— Просто выезжать надо заранее из дома, — посоветовала женщина.

«Крик души» пассажирки поддержала Светлана С. и подтвердила, что для многих ситуация в тот день была безвыходная.

— Там хоть за четыре часа приезжай нереально было пробиться. Тем кто на такси можно было пробежать пешком, а кто со своим автомобилем никуда не деться. Наверное можно на возврат средств за билет подать, но успех маловероятен, — утверждает Светлана.
#Элина Сайфранова
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