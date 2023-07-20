На «голубой жемчужине» Башкирии провели мобильную связь

Озеро Сарва — небольшой водоем, имеющий карстовое происхождение. Сарва популярна у туристов, благодаря своей впечатляющей глубине до 50 метров. Вода в озере всегда холодная, даже в летнюю жару, и держится на уровне 3-6 градусов тепла. Это связано с постоянным поступлением воды из источника на дне озера. Озеро никогда не покрывается льдом полностью, даже в сильные морозы. С озером связано много легенд, что привлекает сюда путешественников даже из других регионов.