На «голубой жемчужине» Башкирии провели мобильную связь

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Озеро Сарва — небольшой водоем, имеющий карстовое происхождение. Сарва популярна у туристов, благодаря своей впечатляющей глубине до 50 метров. Вода в озере всегда холодная, даже в летнюю жару, и держится на уровне 3-6 градусов тепла. Это связано с постоянным поступлением воды из источника на дне озера. Озеро никогда не покрывается льдом полностью, даже в сильные морозы. С озером связано много легенд, что привлекает сюда путешественников даже из других регионов.
— Озеро Сарва окутано тайнами, поэтому ежегодно сюда стекаются тысячи туристов и дайверов, несмотря на то, что здесь нет специально оборудованных туристических баз. Помимо дайвинга и любования красотами природы, здесь наверняка понравится рыбакам. В озере встречаются окунь, щука, золотой и серебряный карась, ерш, налим, пескарь и даже диковинный хариус, занесенный в Красную книгу. Так что перед рыбалкой не забудьте проверить в интернете, какую рыбу можно ловить, не вредя окружающей среде, — отметил директор МТС в Башкирии Егор Фисюк.
МТС обновляет сеть по всей территории Башкортостана. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета увеличилась в среднем на 40% как в районных центрах, так и в малых населенных пунктах республики.