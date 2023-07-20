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На «голубой жемчужине» Башкирии провели мобильную связь

20 июля 2023, 09:49
Фото: МТС
Компания МТС обеспечила связью малонаселенную деревню Сарва Нуримановского района на севере Башкортостана. Здесь расположено одноименное озеро-родник, которое местные жители называют «голубой жемчужиной» или «малахитовым сердцем».

Озеро Сарва — небольшой водоем, имеющий карстовое происхождение. Сарва популярна у туристов, благодаря своей впечатляющей глубине до 50 метров. Вода в озере всегда холодная, даже в летнюю жару, и держится на уровне 3-6 градусов тепла. Это связано с постоянным поступлением воды из источника на дне озера. Озеро никогда не покрывается льдом полностью, даже в сильные морозы. С озером связано много легенд, что привлекает сюда путешественников даже из других регионов.

— Озеро Сарва окутано тайнами, поэтому ежегодно сюда стекаются тысячи туристов и дайверов, несмотря на то, что здесь нет специально оборудованных туристических баз. Помимо дайвинга и любования красотами природы, здесь наверняка понравится рыбакам. В озере встречаются окунь, щука, золотой и серебряный карась, ерш, налим, пескарь и даже диковинный хариус, занесенный в Красную книгу. Так что перед рыбалкой не забудьте проверить в интернете, какую рыбу можно ловить, не вредя окружающей среде, — отметил директор МТС в Башкирии Егор Фисюк.

МТС обновляет сеть по всей территории Башкортостана. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета увеличилась в среднем на 40% как в районных центрах, так и в малых населенных пунктах республики.

#Общество#Новости#Башкортостан#Андрей Королев
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