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МВД: Смертельные ДТП с нетрезвыми водителями в стране сократились на 37%

20 июля 2023, 17:45
Представитель Министерства внутренних дел (МВД) России, Ирина Волк, объявила о заметном снижении числа жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием нетрезвых водителей в стране на 37%.

Эту информацию она предоставила в комментарии к статистике преступности за первое полугодие, пишет RT.

«Мы проводим комплексные меры по обеспечению безопасности на дорогах. Количество ДТП с участием нетрезвых водителей уменьшилось на 21,6%, число погибших в таких авариях уменьшилось на 37%, а количество раненых сократилось на 19,4%», — приводит слова Ирины Волк агентство РИА Новости.

Уточняется, что эти данные сравниваются с аналогичным периодом прошлого года.

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