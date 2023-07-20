МВД: Смертельные ДТП с нетрезвыми водителями в стране сократились на 37%

Представитель Министерства внутренних дел (МВД) России, Ирина Волк, объявила о заметном снижении числа жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием нетрезвых водителей в стране на 37%.