МВД: Смертельные ДТП с нетрезвыми водителями в стране сократились на 37%

Posted Сегодня, 17:45
Published Сегодня, 17:45
Modified Сегодня, 17:46
Updated Сегодня, 17:46
Эту информацию она предоставила в комментарии к статистике преступности за первое полугодие, пишет RT.
«Мы проводим комплексные меры по обеспечению безопасности на дорогах. Количество ДТП с участием нетрезвых водителей уменьшилось на 21,6%, число погибших в таких авариях уменьшилось на 37%, а количество раненых сократилось на 19,4%», — приводит слова Ирины Волк агентство РИА Новости.
Уточняется, что эти данные сравниваются с аналогичным периодом прошлого года.